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KRİPTOPARA – Bitcoin 6,500 doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Haziran () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli kurum ve ülkeden gelen açıklamaların ardından piyasadaki dalgalanmalar sürerken, Bitcoin son 24 saatte 6,500 doların üzerine çıktı. Toplam 11,388...

KRİPTOPARA – Bitcoin 6,500 doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Haziran () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin çeşitli kurum ve ülkeden gelen açıklamaların ardından piyasadaki dalgalanmalar sürerken, Bitcoin son 24 saatte 6,500 doların üzerine çıktı.
Toplam 11,388 adet piyasada işlem gören 1,627 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 3.83’lük bir artışla 6,726 dolara yükseldi.
Bitcoin 115 milyar 42 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 40.2’sini oluşturdu.
Piyasanın en yüksek hacimli ilk 10 kripto para biriminde son 24 saatte genel bir artış görülürken, en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından ise son 24 saatte 85’i arttı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte yüzde 6.65 ile en çok 10’uncu sıradaki TRON artarken, piyasadaki genel artış eğilimine bağlı olarak piyasa hacmi son 24 saatte 10 milyar dolara denk gelen yüzde 3.6’lık bir artışla 286 milyar 380 milyon dolara yükseldi.
Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 12 milyar 17 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 3.83
- Ethereum yüzde 4.16
- Ripple yüzde 2.70
- Bitcoin Cash yüzde 4.66
- EOS yüzde 2.19
- Litecoin yüzde 2.75
- Stellar yüzde 2.16
- Cardano yüzde 2.68
- IOTA yüzde 0.51
- TRON yüzde 6.65 yükseldi.

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