KRİPTOPARA – Bitcoin 6,353 doları gördü

Deniz Kılınç / İstanbul, 10 Mayıs () – Kripto para birimleri piyasalarında yukarı yönlü hareketler sürerken, toplam piyasa hacmi 190 milyar doları aştı, Bitcoin 6,353 doları gördü.

Toplam 2,164 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin 6,353 doları gördükten sonra son 24 saatte yüzde 4.01 artışla 6,291 dolara çekildi ve 111 milyar 311 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 58’ini oluşturdu.

Bitcoin’deki artışla birlikte en yüksek hacimli 10 birimden son 24 saatte, yalnızca ikisi ve ilk 100 birimden 36'sı düştü.

Piyasadaki gelişmelerin ardından piyasa hacmi 191 milyar 890 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 56 milyar 480 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 4.01

2.Ethereum yüzde 1.81

3.Ripple yüzde 0.33

4.Bitcoin Cash yüzde 0.07

5.Litecoin yüzde 2.19

7.Tether yüzde 0.05

9.Stellar yüzde 2.00

10.Cardano yüzde 1.81 yükselirken

6.EOS yüzde 0.65

8.Binance Coin yüzde 2.72 düştü. (Grafik)