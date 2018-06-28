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KRİPTOPARA – Bitcoin 6,000 dolar düzeyinde

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Haziran () – Kripto para birimlerinde sabah saatlerinde görülen dalgalı harekete bağlı olarak, Bitcoin 6,000 dolar sınırında hareket ediyor. Toplam 11,302 adet piyasada işlem gören 1,596 adet kripto para biriminin...

KRİPTOPARA – Bitcoin 6,000 dolar düzeyinde

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Haziran () – Kripto para birimlerinde sabah saatlerinde görülen dalgalı harekete bağlı olarak, Bitcoin 6,000 dolar sınırında hareket ediyor.
Toplam 11,302 adet piyasada işlem gören 1,596 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.59’luk bir düşüşle 6,081 dolara geriledi ve 104 milyar 115 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 42.4’ünü oluşturdu.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimi arasından son 24 saatte altısı gerilerken, en yüksek hacimli ilk 100 arasından ise yalnızca 52’si yükseldi.
En yüksek hacimli ilk 100’de yüzde 24.83 ile en büyük artış 64’üncü sıradaki Mithril’de en büyük düşüş ise yüzde 9.90 ile 94’üncü sıradaki Bibox Token’de görüldü.
Piyasa genelinde etkili olmaya başlayan düşüş eğiliminin etkisiyle piyasa hacmi 245 milyar 798 milyon dolar olarak gerçekleşti ve 24 saatlik işlem hacmi 10 milyar 197 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 0.59
- Ripple yüzde 1.15
- Bitcoin Cash yüzde 0.76
- Litecoin yüzde 0.43
- Cardano yüzde 1.52
- Tether yüzde 0.42 düşerken,
- Etheruem yüzde 0.25
- EOS yüzde 2.14
- Stellar yüzde 1.26
- IOTA yüzde 0.77 arttı.

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