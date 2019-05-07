KRİPTOPARA – Bitcoin 5,982 dolar ile yılın rekorunu gördü

Kripto para birimleri piyasasının en yüksek hacimli birimi Bitcoin, kurumsal kripto para adaptasyonunun artmasıyla yılın rekor düzeyi olan 5,982 doları gördükten sonra 5,896 dolara döndü.



Bloomberg’de yer alan habere göre, Kenetic Capital yönetici ortağı Jehan Chu kripto para ekosistemine yönelik kurumsal yatırımın gün geçtikçe arttığına dikkat çekerken, Bitcoin’in “yeni yakın dönem rekorları gördüğünü” söyledi ve “Kurum üstüne kurumun dijital para birimi teknolojisine yöneldiğini görüyoruz ve Bitcoin de burada standart dayanak olarak görülüyor” dedi. Fidelity Investment’ın dijital varlık platformunda kripto para birimi ticareti hizmeti vermeye başlayacağı haberiyle ilgili Chu, şu yorumu yaptı:



“Bütün gemiyi tek başına Fidelity götürmüyor, E*Trade, Ameritrade ve Robin Hood da öncüler arasında. Gün geçtikçe bu tip varlık yöneticilerinin kripto para birimlerine yönelik perakende hizmeti sunmaya başladığını görüyoruz.”

Gelişmeleri ardından TSİ 17:04’te yılın en yüksek düzeyi olan 5,982 doları gören Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.22 artışla 5,896 dolara döndü. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, 104 milyar 292 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56’sını oluşturdu.



Toplam 2,156 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminden son 24 saatte yüzde 1.26, yüzde 0.01 ve yüzde 0.16 ile sırasıyla yalnızca Binance Coin, Tether ve Cardano düştü. En büyük 100’den son 24 saatte 65’i yükseldi ve yüzde 332.86 ile en çok Japan Content Token değer kazandı.

Gelişmelere paralel olarak 185 milyar doların üzerinde hareket etmeye devam etti ve son 24 saatte 186 milyar 312 milyon dolar oldu.



Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 57 milyar 552 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);



1.Bitcoin yüzde 3.22

2.Ethereum yüzde 4.30

3.Ripple yüzde 0.33

4.Bitcoin Cash yüzde 0.39

5.Litecoin yüzde 1.53

6.EOS yüzde 1.99

9.Stellar yüzde 0.64 yükselirken

7.Binance Coin yüzde 1.26

8.Tether yüzde 0.01

10.Cardano yüzde 0.16 düştü. (Grafik)