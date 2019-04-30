KRİPTOPARA – Bitcoin 5,300 doların üzerine çıktı

Deniz Kılınç / İstanbul, 30 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin yapılan olumlu öngörülerin ardından Bitcoin, 5,300 doların üzerine çıktı.

Toplam 2,144 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin, Fundstrat kurucusu Tom Lee’nin piyasadaki artışın devam edeceğine ilişkin açıklamalarının ardından son 24 saatte yüzde 1.88 artışla 5,339 dolara yükseldi ve 94 milyar 364 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 54.6’sını oluşturdu.

Piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki artışa yüzde 7.04 ile Litecoin öncülük ederken, en büyük 100’den de yüzde 7.93, yüzde 6.43, yüzde 6.0, yüzde 5.09, yüzde 2.76, yüzde 1.06, yüzde 0.94, yüzde 0.54, yüzde 0.50, yüzde 0.41 ve yüzde0.18 ile sırasıyla yalnızca Aurora, Maximine Coin, MaidSafeCoin, ODEM, Crypto.com Chain, IOTA, Maker, BitTorrent, Siacoin, TrueUSD ve Paxos Standard Token düştü. En yüksek hacimli 100’den yüzde 12.19 ile de en çok 31’inci sıradaki Waves değer kazandı.

Gelişmelerin ardından piyasa hacmi 172 milyar 836 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 45 milyar 561 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 1.88

- Ethereum yüzde 3.43

- Ripple yüzde 4.54

- Bitcoin Cash yüzde 6.96

- Litecoin yüzde 7.04

- EOS yüzde 4.27

- Binance Coin yüzde 1.27

- Tether yüzde 0.80

- Stellar yüzde 3.51

- Cardano yüzde 3.52 yükseldi. (Grafik)