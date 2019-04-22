KRİPTOPARA – Bitcoin 5,300 doların altına geriledi

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Nisan () – Kripto para birimleri ve altında yatan blockchain teknolojilerine ilişkin gelişmelerin ardından, hafta sonunda 5,330 doları gören Bitcoin, son 24 saatte 0.86 düşüşle 5,300 doların altına indi.

Fidye yazılım saldırılarıyla karşı karşıya kalan kullanıcıların ödemelerine çözümler sunan Coveware şirketinin yayınladığı veriler, 2019’un ilk çeyreğinde söz konusu fidye saldırıları için kripto para birimleriyle yapılan ödemelerin geçen yılın son çeyreğine göre yüzde 89 artışla ortalama 6 bin 733 dolardan 12 bin 762 dolara yükseldiği ortaya koydu.

Kripto para birimleri piyasalarına yönelik saldırılar artarken, JPM Coin ismiyle geçen aylarda kendi kripto para birimini piyasaya süren ABD merkezli yatırım bankası JP Morgan, bankaların ödemelerinde bazen haftalarda gecikmeye sebep olan onay süreçleri için blockchain platformu kullanılacağını duyurdu. Şirketin küresel takas başkanı John Hunter, söz konusu platformun yılın üçüncü çeyreğinde aktif olmasının planlandığını belirtirken, söz konusu platformun daha yüksek hata oranı riski sebebiyle özellikle uluslararası banka ödemelerinde daha kullanışlı olmasının beklendiğini açıkladı.

Gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.86 düşüşle 5,293 dolara geriledi. Pazar günü piyasada görülen toparlanmanın etkisiyle 5,330 düzeylerine kadar yükselen Bitcoin, 93 milyar 474 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 52.7’sini oluşturdu.

Toplam 2,129 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 birimi arasından son 24 saatte yüzde 0.93 ve yüzde 0.14 ile sırasıyla yalnızca Binance Coin ve Tether yükselirken, yüzde 5.89 ile de en çok Litecoin değer kaybetti. En büyük 100’de görülen düşüş eğiliminin etkisiyle son 24 saatte 85’i geriledi ve söz konusu düşüşe yüzde 11.97 ile 24’üncü sıradaki Crypto.com Chain öncülük etti.

Piyasada görülen dalgalanmaların etkisiyle piyasa hacmi, Pazar günü 180 milyar dolar düzeyini gördükten sonra son 24 saatte yüzde 1.6 düşüşle 177 milyar 375 milyon dolara geriledi.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.86

2.Ethereum yüzde 1.81

3.Ripple yüzde 0.37

4.Bitcoin Cash yüzde 3.45

5.EOS yüzde 4.80

6.Litecoin yüzde 5.89

9.Stellar yüzde 2.05

10.Cardano yüzde 3.55 düşerken

7.Binance Coin yüzde 0.93

8.Tether yüzde 0.14 yükseldi.