KRİPTOPARA – Bitcoin 5,250 doların üzerinde işlem görüyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Nisan () – Kripto para birimleri piyasalarına ilişkin gelişmeler ve John McAfee’nin Bitcoin’in yaratıcısı Satoshi Nakamoto’nun gerçek kimliğiyle ilgili yaptığı açıklamaların ardından piyasada devam eden dalgalanmalara rağmen Bitcoin son 24 saatte 0.33 artışla 5,250 doların üzerinde işlem görüyor.

Söz konusu gelişmeler kapsamında Kanada merkezli Blockchain Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Donald Tapscott, Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile yaptığı görüşmenin ardından kripto para birimlerinin gelecekte Çin’in resmi para birimi yuanın erini alabileceğini söyledi. Tapscott, verdiği bir röportajda Jinping’in blockchainin Çin’in geleceğinde önemli bir rol oynayacağını söylediğini belirtirken, Çin’in gelecekte Bitcoin değil kendi kripto para birimlerini kullanacağını söyledi. Tapscott, “Çin, gelecekte de yine yuan kullanacak fakat yuan ileride bir kripto para birimine dönüşecek. Çin Merkez Bankası yuanı bir dijital paraya dönüştürecek” dedi.

Tapscott’un açıklamalarının yanında bilgisayar güvenliği yazılımı şirketi McAfee’nin kurucusu ve ABD başkan adayı John McAfee, resmi Twitter hesabından yaptığı bir paylaşımda, Bitcoin’in kurucusu Satoshi Nakamoto’nun “gerçek kimliğini bildiğini” ve söz konusu kişinin ortaya çıkmaması durumunda “Nakamoto’nun kim olduğunu açıklayacağını” söyledi. McAfee, paylaşımında şunu yazdı:

“Satoshi’nin gerçek kimliğini korudum. Ama artık buna bir son vermenin zamanı geldi. Taklitçiler Satoshi olduklarını iddia ediyorlar ve hepimiz bütün zaman ve enerjimizi Satoshi’nin kim olduğunu bulmaya harcıyoruz. Bu bir zaman kaybı. Satoshi gerçek kimliğini açıklamazsa ben açıklayacağım.”

Kripto para birimlerine ilişkin son gelişmelerin ardından piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.33 artışla 5,283 dolara yükseldi ve 93 milyar 274 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 51.9’unu oluşturdu.

Toplam 2,127 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte Bitcoin dışında yüzde 1.11, yüzde 1.36 ve yüzde 7.92 ile sırasıyla yalnızca Ethereum, Litecoin ve Binance Coin yükseldi. En büyük 100’deki düşüş eğilimi de devam ederken, son 24 saatte yarısı düştü ve yüzde 12.39 ile en çok 57’nci sıradaki Maximine Coin değer kaybetti.

Gelişmelerin ardından piyasa hacmi 181 milyar doları da aştıktan sonra, 179 milyar 591 milyon dolara çekildi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 45 milyar 23 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.33

2.Ethereum yüzde 1.11

5.Litecoin yüzde 1.36

7.Binance Coin yüzde 7.92 yükselirken

3.Ripple yüzde 1.43

4.Bitcoin Cash yüzde 2.66

6.EOS yüzde 0.08

8.Tether yüzde 0.10

9.Stellar yüzde 0.86

10.Cardano yüzde 3.51 düştü. (Grafik)