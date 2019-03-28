KRİPTOPARA – Bitcoin 4,000 doların üzerinde, hacim 142.5 milyar dolar

Deniz Kılınç / İstanbul, 28 Mart () – Kripto para birimleri piyasalarında görülen artış eğiliminin etkisiyle Bitcoin 4,000 doların üzerindeki seyrini korurken, uzmanlar söz konusu artışın kalıcı olmayabileceği konusunda uyarıyor. Toplam piyasa hacmi 142.5 milyar dolara çıktı.

Kripto para birimleri yatırım platformu eToro analisti Matt Greenspan, piyasada görülen eğilimin bir gecede değişme olasılığının düşük olduğunu ve yatırımcıların bir düşüş daha görmeye hazır olamaları gerektiğini söyledi:

“Kripto para kışından kripto para yazına, bırakın birkaç günü, birkaç haftada bile geçemeyiz. Bahar, genellikle sıcak ve soğuğun bizi şaşırttığı yüksek volatilite olan bir dönemdir. Bitcoin henüz tam olarak ayı piyasası etkisinden çıkmamış olsa da kripto para kışının bittiğine ve baharın geldiğine inanıyorum.”

Söz konusu uyarının ardından piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.55 artışla 4,071 dolara yükseldi ve 71 milyar 712 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.3’ünü oluşturdu.

Toplam 2,132 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 0.32 ve yüzde 0.07 ile sırasıyla yalnızca Ripple ve Tether gerilerken, en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden de 76’sı yükseldi ve artışa yüzde 46.72 ile 68’inci sıradaki Decentraland öncülük etti.

Gelişmelerin ardından piyasa hacmi 142 milyar 503 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 35 milyar 51 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor):

1.Bitcoin yüzde 0.55

2.Ethereum yüzde 0.69

4.EOS yüzde 5.18

5.Litecoin yüzde 0.71

6.Bitcoin Cash yüzde 1.33

7.Binance Coin yüzde 0.21

8.Stellar yüzde 1.39

10.Cardano yüzde 1.43 yükselirken

3.Ripple yüzde 0.32

9.Tether yüzde 0.07 düştü. (Grafik)