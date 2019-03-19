KRİPTOPARA – Bitcoin 4 bin dolarda, en büyük 100’den 66’sı yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 19 Mart () – Dijital varlık hizmeti Galaxy Digital’ın kurucusu Mark Novogratz’ın kripto para birimleri piyasasının şu an “dibi bulduğunu” fakat piyasadaki bir sonraki hareketin “yukarı” yönlü olacağı öngörüsüne paralel olarak Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.07 yükseldi, en büyük 100’den 66’sı yükseldi.

ABD merkezli yatırım danışmanlığı ve piyasa araştırma şirketi Fundstrat Global Advisors kurucusu Tom Lee’nin, Bitcoin fiyatının gelecek altı ay içinde 10 bin ile 20 bin dolar düzeye yükseleceği öngörüsünün ardından, Novogratz’ın yorumu piyasadaki dalgalanmaları yatıştırıyor. Kripto para borsası Binance CEO’su Changpeng Zhao’nun resmi Twitter hesabında yaptığı ve kripto para birimleri piyasasının “Ayı veya Boğa” eğiliminde olduğuna ilişkin yaklaşık 21,500 kişinin katıldığı ankette, yüzde 64 “Ayı” cevabı verildi. Söz konusu ankete yorum yapan Novogratz, “Piyasada şu an yatay bir seyir var fakat dibin görüldüğünü söyleyebilirim. Bir sonraki hareket yukarı yönlü olacak” dedi.

Novograzt’ın yorumunun ardından piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.27 artışla 4,035 dolara yükseldi ve 70 milyar 910 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.8’ini oluşturdu.

Toplam 2,108 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 100 kripto para biriminden son 24 saatte 66’sı yükseldi ve yüzde 39.21 ile en çok 87’nci sıradaki Kin değer kazandı. En büyük 10 kripto para biriminden de Bitcoin dışında yüzde 0.18 ve yüzde 4.44 ile Binance Coin ve Stellar yükseldi.

Bitocin fiyatının 16 Mart’ta 4 bin dolar düzeyini görmesinin ardından 135 milyar dolar üzerinde seyreden piyasa hacmi, dalgalanmalara paralel olarak 139 milyar 552 milyon dolar oldu.

Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 28 milyar 968 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.27

7.Binance Coin yüzde 0.18

8.Stellar yüzde 4.44 artarken

2.Ethereum yüzde 0.40

3.Ripple yüzde 0.38

4.Litecoin yüzde 0.99

5.EOS yüzde 0.45

6.Bitcoin Cash yüzde 0.69

9.Tether yüzde 0.04

10.TRON yüzde 1.82 düştü. (Fotoğraflı)