KRİPTOPARA – Bitcoin 14 bin doların altına geriledi

İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasası sabah saatlerine göre 31 milyar dolar azalarak 692 milyar dolara düştü.

Kripto para birimlerinin en büyük ilk beşinden üçünde düşüş sürerken, kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 5.45 düşerek 13 bin 903 dolardan işlem görüyor.

Bitcoin 1398 adet kripto paranın oluşturduğu 692 milyar dolarlık kripto para piyasasının yüzde 33.7’sını oluştururken kripto para birimleri piyasasının son 24 saatlik işlem hacmi 49.7 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde 5.45, Ripple yüzde 18.46, Cardano yüzde 17.03 düşerken Ethereum yüzde 10.27, Bitcoin Cash ise yüzde 7.44 yükseldi.