KRİPTOPARA – Bitcoin 10 bin 500 doların üzerinde tutundu

Deniz Kılınç / İstanbul, 16 Temmuz () – Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar çeşitli üst düzey açıklamaların ardından devam ederken, piyasanın en yüksek hacimli birimi Bitcoin’in 10 bin 500 dolar üzerinde seyri devam ediyor.

ABD Ticaret Bakanı Steven Mnuchin’in Libra’ya yönelik açıklamalarının ardından Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) yayınladığı bir raporda, büyük teknoloji şirketlerinin finansal sisteme yönelik çalışmalarından “geri kalma” riskiyle karşı karşıya kalmak istemeyen bankaların "gelişmesi gerektiği" uyarısı yapıldı. IMF yazarlarından Tobias Adrian ve Tommaso Mancini-Griffoli’nin yazdığı “Dijital Para’nın Yükselişi” başlıklı raporda, günümüzde en yaygın olarak kullanılan nakit para ve mevduatların “güçlü rakiplerle karşı karşıya kalacağına” ve hatta söz konusu rakipler tarafından “gölgede kalabileceğine” dikkat çekildi.

Piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.52 artışla 10 bin 508 dolardan işlem gördü ve 187 milyar 265 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 66.7’sini oluşturdu.

Toplam 2,321 adet kripto para biriminin oluşturduğu para biriminden son 24 saatte 66’sı geriledi ve yüzde 11.15 ile en fazla değer kaybı 25’inci sıradaki Crypto.com Chain’de görüldü. En büyük 10’dan da son 24 saatte Bitcoin dışında yüzde 0.09 ile yalnızca Tether yükselirken, yüzde 3.88 ile de en çok Ethereum düştü.

Piyasadaki dalgalı seyre paralel olarak piyasa hacmi 280 milyar 928 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 69 milyar 370 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 0.52

6.Tether yüzde 0.09 artarken

2.Ethereum yüzde 3.88

3.Ripple yüzde 1.99

4.Litecoin yüzde 2.87

5.Bitcoin Cash yüzde 1.76

7.EOS yüzde 3.43

8.Binance Coin yüzde 0.92

9.Bitcoin SV yüzde 2.49

10.Stellar yüzde 1.56 düştü. (Grafik)

