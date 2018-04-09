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KRİPTOPARA – Birleşik Krallık etkisiyle piyasalar inişe geçti

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Nisan () – Kripto para birimlerinde sabah saatlerindeki artış eğilimi, Birleşik Krallık merkezli finansal piyasalar yetkili denetleme kuruluşu Financial Conduct Authority’nin (FCA) bu yılın sonuna kadar kripto para...

KRİPTOPARA – Birleşik Krallık etkisiyle piyasalar inişe geçti

Deniz Kılınç / İstanbul, 9 Nisan () – Kripto para birimlerinde sabah saatlerindeki artış eğilimi, Birleşik Krallık merkezli finansal piyasalar yetkili denetleme kuruluşu Financial Conduct Authority’nin (FCA) bu yılın sonuna kadar kripto para birimleriyle ilgili politika açıklayacağını duyurmasının ardından yerini düşüşe bıraktı.
FCA tarafından yapılan açıklamada, “Bu yıl sonuna kadar kripto para birimleri düzenlemeleriyle ilgili bir belge hazırlamak için İngiltere Bankası ve Maliye Bakanlığı ile birlikte çalışacağız” denilirken, açıklamaların etkisiyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 4.52’lik bir düşüşle 6 bin 761 dolara geriledi.
Toplam 1,560 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasada Bitcoin piyasa hacmi sabah saatlerine göre altı milyar dolarlık bir düşüşle 114 milyar 729 milyon dolara gerilerken, Bitcoin piyasanın yüzde 44.5’ini oluşturdu.
FCA açıklamalarının etkisiyle piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından 94’ündeki düşüşten piyasa hacmi de etkilendi. Piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından son 24 saatte en çok yüzde 16.92’lik bir düşüşle 48’inci sıradaki IOStoken düşerken, yüzde 5.82’lik bir artışla ilk yüzden en çok dokuzuncu sıradaki NEO arttı.
Piyasadaki dalgalanmalar sebebiyle piyasa hacmi sabah saatlerine göre 13 milyar dolara denk gelen yüzde 5.05’lik bir düşüşle 257 milyar 722 milyon dolara geriledi. Piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 11 milyar 454 milyon dolar olarak hesaplanırken, en yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

- Bitcoin yüzde 4.52
- Ethereum yüzde 1.15
- Ripple yüzde 2.46
- Bitcoin Cash yüzde 3.45
- Litecoin yüzde 2.90
- EOS yüzde 2.25
- Cardano yüzde 4.06
- Stellar yüzde 4.80
- IOTA yüzde 4.94 düşerken
- NEO yüzde 5.82 arttı.

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