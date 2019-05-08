KRİPTOPARA - Binance açıklamasıyla Bitcon yüzde 0.66 düştü

Deniz Kılınç/İstanbul, 8 Mayıs () - Küresel kripto para platformu Binance'in CEO'su Changpeng Zhao’nun hackerların borsadam toplam 40 milyon dolarlık, 7.0 binden çok bitcoin çaldıklarını açıklamasıyla Bitcoin yüzde 0.66 düştü.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu hırsızlık sırasında hackerlar, dünyanın en büyük kriptopara borsalarından biri olan Binance'den bazı giriş kodlarını da ele geçirdiler. Açıklamada, çalınan bitcoinlerin, Binance'deki hesaplarda tutulan bitcoin miktarının yüzde 2'sine karşılık geldiği belirtildi.

Gelişmelerin ardından Salı günü yılın rekor düzeyi olan 5,982 doları gören Bitcoin, son 24 saatte yüzde 0.66 düşüle 5,896 dolara döndü. Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, 104 milyar 31 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 56.3’ünü oluşturdu.

Toplam 2,160 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 biriminde de genel bir düşüş eğilimi izlenirken, son 24 saatte yüzde 4.46 ile en çok Binance Coin değer kaybetti.

Piyasadaki düşüşe paralel olarak piyasa hacmi 185 milyar 422 milyon dolar, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 51 milyar 298 milyon dolar olarak hesaplandı. En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;

1.Bitcoin yüzde 0.66

2.Ethereum yüzde 3.64

3.Ripple yüzde 1.27

4.Bitcoin Cash yüzde 2.99

5.Litecoin yüzde 2.86

6.EOS yüzde 1.15

7.Binance Coin yüzde 4.46

8.Tether yüzde 0.40

9.Stellar yüzde 4.27

10.Cardano yüzde 4.33 düştü.