KRİPTOPARA – Binance açıklamalarıyla Bitcoin 7,300 doların üzerine yükseldi

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Mayıs () – Dünyanın en büyük kripto para borsası Binance’in, geçen hafta borsaya düzenlenen siber saldırının ardından yeniden işlemlere başlayacağı haberiyle piyasada yeniden artış eğilimi görülürken, Bitcoin 7,300 doların üzerine çıktı.

Binance’e geçen hafta düzenlenen siber saldırıda hackerlar, borsadan toplam 40 milyon dolar değerinde 7.0 binin üzerinde Bitcoin çalmıştı. Şirketten yapılan açıklamada söz konusu hırsızlık sırasında hackerların Binance’den bazı giriş kodlarını ele geçirdikleri söylenmişti:

“Söz konusu işlem, mevcut güvenlik önlemlerimizin de ötesinde inşa edilmiş. Saldırıyı gerçekleşmeden önleyemedik fakat hesaplar arası aktarım başladığında sistemlerimizde çeşitli alarmlar devreye girdi ve bu noktada işlemleri durdurduk.”

Saldırının ardından Binance CEO’su Changpeng Zhao, gelecek haftadan itibaren borsada para yatırma ve para çekme işlemlerinin devam edeceğini ve bunu takiben borsanın daha büyük güvenlik önlemleriyle yakında yeniden açılacağını duyurdu.

Gelişmelerin ardından Pazar günü 7,500 dolara ulaşarak yılın rekor düzeyini gören Bitcoin, son 24 saatte yüzde 3.16 artışla 7,354 dolara yükseldi ve 130 milyar 159 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 59.2’sini oluşturdu.

Binance CEO’su açıklamasının ardından en yüksek hacimli 10 kripto para biriminden son 24 saatte yüzde 10.45 ile en çok Binance Coin değer kazandı ve yüzde 0.25 ile yalnızca Litecoin düştü. En büyük 100’den de son 24 saatte 13’ü düşerken, piyasadaki artış eğilimine yüzde 24.81 ile 91’inci sıradaki iExec RLC öncülük etti.

Piyasadaki olumlu harekete paralel olarak piyasa hacmi son 24 saatte yüzde 1.8 artışla 219 milyar 799 milyon dolara yükseldi ve piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi de 75 milyar 431 milyon dolar olarak hesaplandı.

En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler (sıra numaraları, birimlerin sıralamadaki yerini gösteriyor);

1.Bitcoin yüzde 3.16

2.Ethereum yüzde 1.86

3.Ripple yüzde 2.22

4.Bitcoin Cash yüzde 2.82

6.EOS yüzde 1.24

7.Binance Coin yüzde 10.45

8.Tether yüzde 0.38

9.Stellar yüzde 1.05

10.Cardano yüzde 3.51 yükseldi.

