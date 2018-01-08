KRİPTOPARA - Beş büyük para biriminden dördü düştü

İstanbul, 8 Ocak () - İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan, ancak, son günlerde farklı ülkelerden gelen "düzenleme" haberleriyle sert dalgalanmalar yaşayan kripto para birimleri piyasasının en büyük beş para biriminden dördü düşerken, bu duruma bağlı olarak kripto para piyasası hacmi de yüzde 5.5 azalarak 783 milyar dolara indi.

1384 adet kripto paranın oluşturduğu kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.39 düşerek 16 bin 107 dolara geriledi. Bitcoin 783 milyar dolarlık kripto para birimleri piyasasının yüzde 34.5'ini oluştururken, kripto para birimleri piyasasının son 24 saatlik işlem hacmi 44 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasa değeri sıralamasında ilk beşte yer alan kripto para birimlerindeki günlük değişimler ise şöyle: Bitcoin yüzde 5.39, Ripple yüzde 18.91, Bitcoin Cash yüzde 14.81 ve Cardano yüzde 2.88 azalırken, Ethereum yüzde 10.25 arttı.