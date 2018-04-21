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KRİPTOPARA – Avrupa Parlamentosu kararıyla en büyük ilk 100’ün 22’si düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Nisan () – Avrupa Parlamentosu’nda kripto para birimleri piyasalarının daha yakından takip edilebilmesi adına sunulan düzenleme önergesinin kabul edilmesiyle piyasada dalgalanmalar oluşurken, son 24 saatte piyasanın...

KRİPTOPARA – Avrupa Parlamentosu kararıyla en büyük ilk 100’ün 22’si düştü

Deniz Kılınç / İstanbul, 21 Nisan () – Avrupa Parlamentosu’nda kripto para birimleri piyasalarının daha yakından takip edilebilmesi adına sunulan düzenleme önergesinin kabul edilmesiyle piyasada dalgalanmalar oluşurken, son 24 saatte piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para birimi arasından 22’si düştü.
Kripto para birimlerinin para aklama ve terör eylemlerinin finanse edilmesindeki kullanımını önlemek amacıyla Aralık 2017’de Avrupa Parlamentosu’na sunulan ve kripto para birimlerinin daha yakından takip edilip düzenlemelerin arttırılmasını talep eden önerge üyeler tarafından kabul edildi.
Toplam 1,584 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın belirleyicisi Bitcoin son 24 saatte yüzde 5.78’lik bir artışla 8,808 dolara yükselirken, piyasanın en yüksek hacimli ilk 100 kripto para biriminden son 24 saatte 22’sinin düşmesiyle piyasada sabah görülen artış seyri yerini dalgalanmaya bıraktı.
Avrupa Parlamentosu’nun açıklamalarının ardından piyasa hacmi sabah saatlerine göre dokuz milyar dolara denk gelen yüzde 2.3’lük bir düşüşle 383 milyar 644 milyon dolara geriledi.
Piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi bitcoin 149 milyar 667 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 39.0’ını oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 25 milyar 747 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli ilk 10 kripto para birimindeki değişiklikler şöyle;

- Bitcoin yüzde 5.78
- Ethereum yüzde 5.35
- Ripple yüzde 3.28
- Bitcoin Cash yüzde 13.34
- EOS yüzde 11.72
- Litecoin yüzde 2.15
- Cardano yüzde 4.99
- Stellar yüzdde 1.19
- IOTA yüzde 3.56
- NEO yüzde 2.23 yükseldi.

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