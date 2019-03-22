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KRİPTOPARA – Adaptasyon haberleriyle piyasa hacmi 140 milyar dolarda

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Mart () – Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar devam ederken, adaptasyonun artmasıyla piyasada yeniden başlayan artış eğiliminin ardından piyasa hacmi yeniden 140 milyar dolar düzeyine yükseldi. Ödeme...

KRİPTOPARA – Adaptasyon haberleriyle piyasa hacmi 140 milyar dolarda

Deniz Kılınç / İstanbul, 22 Mart () – Kripto para birimleri piyasalarındaki dalgalanmalar devam ederken, adaptasyonun artmasıyla piyasada yeniden başlayan artış eğiliminin ardından piyasa hacmi yeniden 140 milyar dolar düzeyine yükseldi.
Ödeme ve bankacılık hizmeti Zeus uygulaması, platformuna IOTA’yı eklediğini duyurdu. IOTA yatırımcıları, söz konusu gelişmeyle Apple Pay veya Samsung Pay kabul eden işletmelerde kripto para birimi IOTA ile ödeme yapabilecek.
Gelişmeye paralel olarak piyasanın en yüksek hacimli kripto para birimi Bitcoin son 24 saatte yüzde 0.17 artışla 4,050 dolara yükseldi ve 71 milyar 306 milyon dolarlık piyasa hacmiyle piyasanın yüzde 50.7’sini oluşturdu.
Toplam 2,118 adet kripto para biriminin oluşturduğu piyasanın en yüksek hacimli 10 kripto para biriminde görülen artışa son 24 saatte yüzde 3.34 ile Binance Coin öncülük ederken, en büyük 100’den de 84’ü yükseldi ve yüzde 17.99 ile en çok 98’inci sıradaki NULS değer kazandı.
Gelişmelerin ardından piyasa hacmi 140 miyar 592 milyon dolara yükselirken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi 32 milyar 347 milyon dolar olarak hesaplandı.
En yüksek hacimli 10 kripto para birimindeki değişiklikler;
Bitcoin yüzde 0.17
Ethereum yüzde 0.59
Ripple yüzde 0.20
Litecoin yüzde 0.97
EOS yüzde 0.57
Bitcoin Cash yüzde 3.09
Binance Coin yüzde 3.34
Stellar yüzde 1.11
Tether yüzde 0.06
TRON yüzde 1.0 yükseldi.

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