Kripto paraların yüksek elektrik tüketimleri tartışılıyor

Deniz Kılınç / İstanbul, 13 Temmuz () – Kripto para madenciliğinde enerji tüketiminin çok yüksek düzeylere çıktığına ilişkin tartışmalar sürüyor.

Bitcoin.com'un haberine göre, elektrik tüketimine ilişkin açıklanan veriler, ana akım medyada Bitcoin madenciliği sebebiyle tüketilen elektriğin, İrlanda’nın yıllık elektrik tüketiminden daha fazla olduğu iddiasını yalanlıyor.

Haberde, "Dünyanın en çok bilinen blockchain (blok zinciri) platformu Bitcoin’in enerji tüketimi hakkında medyada çıkan haberler artarken, 'Bitcoin neden bu kadar çok enerji kullanıyor? (Why Bitcoin uses so much energy?)' , 'The Economist açıklıyor (The Economist explains)' başlıklı makalede, Bitcoin’in enerji tüketimi nedeniyle birçok insanı endişelendirdiği savları"na işaret edildi ve şöyle denildi:

"Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri veren PwC şirketinde bir Bitcoin uzmanı olan Alex de Vries de 'neredeyse İrlanda’yla aynı olmak üzere, Bitcoin yazılımını çalıştıran sunucuların tükettiği küresel gücün en az 22.5 gigawatt olduğunu ve yıllık enerji tüketiminde de söz konusu rakamın saatte 22 terawatta eş olduğunu' belirtti.

"CIA World Factbook verileri ise, İrlanda’nın 2011-2014 arasında yıllık ortalama saatte 26 terawatt ve 2017 yılında ise saatte 25 terawatt elektrik tükettiğini ortaya koyarken, Avrupa İstatistik Ofisi tarafından açıklanan veriler ise İrlanda’nın 1990 ve 2015 yılları arasındaki yüzde 38 ile Avrupa Birliği’nde enerji tüketiminin en çok arttığı ülke olduğunu vurguladı.

"Bu durumda, makalede iddia edilen 22 terawattlık enerji tüketimi ve verilerdeki 25 terawattlık enerji tüketimine bakıldığında, Bitcoin madenciliğinin İrlanda’dan daha az elektrik tükettiği ortaya çıkıyor."