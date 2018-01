Kripto para piyasasında dalgalanmaya çözüm: Stablecoin

İstanbul, 13 Ocak () – Avustralya'nın kripto para ödeme sistemi blueshyft'i geliştiren ekip tarafından kurulan Havven, rezerve dayalı "çift token sistemini" ve açık kaynaklı protokolü sayesinde günlük işlemlerde sert dalgalanmalara karşı "stablecoin çözümünü" piyasaya sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Havven'in ekonomik modeli, günlük işlemler için istikrarlı bir al/sat aracı sunarken, bu paranın değerini ağ geneline dağıtılmış sabit sayıda token’la destekliyor.

"Blockchain'in değişmez yapısı ve açık kaynak yaklaşımının sunduğu şeffaflık, hataya sebep olabilecek her türlü merkezi noktayı ortadan kaldırıyor" denilen açıklamada, sistem ile ilgili şu bilgiler verildi:

"Havven, kripto paranın sahip olduğu avantajlara bir de istikrarlı yapıyı ekliyor. Pratik bir al/sat aracı sağlamak için tasarlanan sistem, ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olman yapısından ödün vermeyerek paranın teknolojisini kayda değer biçimde geliştiriyor.

"Havven kripto para birimlerinin en büyük sorunlarından biri olan kısa dönemli dalgalanmalara karşı duracak kripto para sistemini ve kendi stablecoin'ini duyurdu.

"Havven'in çözümü Blockchain teknolojisini ve Ethereum altyapısını kullanarak, rezerv sistemiyle istikrarlı bir çevirim aracı oluşturmayı hedefliyor.

"Geliştirilen platform, Nomin adı verilen istikrarlı token’lar ve onları destekleyen 'Havven' adlı rezerv token’lar olmak üzere iki farklı token’dan oluşuyor.

"Sabit bir para politikasıyla çalışan Bitcoin sistemi, Bitcoin’e duyulan talepteki değişikliklere göre düzenleme yapılmasına izin vermiyor.

"Bu nedenle, talepteki değişimden dolayı Bitcoin fiyatlarında çok hızlı iniş çıkışlar yaşanabiliyor. Havven'in geliştirdiği çift token’lı sistemde ise kripto para kendi kendini stabil hale getirebiliyor."

Havven Kurucusu ve CEO'su Kain Warwick de sistemi şöyle anlatıyor:

"100 milyon dolar değerinde bir altın rezervine sahip olduğunuzu düşünün. Bu altını bir dolar değerinde altın paralara çevirerek günlük hayatta harcayabilirdiniz.

"Ancak burada şöyle bir risk ortaya çıkıyor: Altının fiyatı değiştikçe, ilk başta bir dolar değerinde olan altın paraların değeri de sürekli artıp azalabilir.

"Bu sorun nasıl çözülür? Elde bulunan altının dolar karşılığı kadar bir dolar basılarak. Bu sayede elinizdeki para altının değerindeki değişimden etkilenmez.

"Toplam altınınızın değeri arttıkça da daha fazla bir dolar basardınız. Bu bahsettiğimiz aslında altına dayalı rezerv sisteminin ta kendisi...

"Bildiğiniz üzere uzun zaman önce bu sistem terk edildi ve beraberinde birçok sorun getirdi. Havven projesiyle biz, bu sistemin bir benzerini Blockchain teknolojisinin basit ve güvenli altyapısından faydalanarak kurmak istiyoruz.

"Sistemdeki Havven, yani rezerve token’lar, altın gibi düşünülebilir. Havven’lar sınırlı sayıda, 100 milyon adet olacak.

"Sistemde yer alan ve ABD Doları’na sabitlenmeye çalışılacak olan Nomin’ler, yani stablecoin’ler ise istikrarlı olmaları sayesinde al/sat işlemlerinde bir araç haline gelecekler.

"Havven sisteminde, Havven token sahipleri, sistemin yaratacağı değişken teşviklerle Nomin’lerin dolara karşı sabitlenmesini sağlayacaklar.

"Örneğin, stablecoin Nomin’e talep olduğunda ABD Doları karşısında değer kazanması, Havven sahipleri tarafından piyasaya daha fazla Nomin sürülerek önlenirken, tersi durumda piyasadan Nomin çekilecek.

"Havven sahipleri bu işlemlerden ödüllendirilmelerinin yanı sıra, Nomin’e artan taleple, Havven’in bir rezerv token olarak değerlenmesinden de fayda sağlayacaklar."

Acıklamaya göre, istikrar sorununa basit bir çözüm getiren stablecoin ve rezerve teminat yöntemi elektronik ortamda ve anlık olarak çalışan, işlevsel bir al/sat ortamı sunarken, günlük kullanım için de ekonomik döngüye dahil edilebilecek güvenilir bir kripto para alternatifi oluşturuyor.

Açıklamada, "Havven, Şubat 2018'de token satışını başlatacağı bu sistemle Blockchain'in yaygınlığını artırarak paraya ilişkin teknolojileri de geliştirmeyi amaçlıyor" denildi ve eklendi:

"Geleneksel para ve diğer varlık sahipliği türleriyle elde edilen hesap birimi, al/sat ve tasarruf aracı işlevlerinin tümü, Havven'in dijital ödeme yöntemiyle elektronik ortamda ve anlık olarak karşılanabiliyor.

"Teknolojinin son dönemde para işlemi yöntemlerine olan etkisi, pazar erişilebilirliğini ve ekonomik büyümeyi hızlandırdı.

"Kredi kartları, hisse senetleri ve online hesaplar; süreçlerin ve ticaretin teknolojiyle nasıl güçlendirilebileceğini gösteren modern birer yönteme dönüştü.

"Geliştirilen sistemle aynı adı taşıyan Havven kripto para, kullandığı stablecoin ile ABD doları gibi geleneksel para birimlerinden beklenen istikrarlı değeri korurken, elektronik olarak ve anlık işlem yapılabilmesi, işlem bilgilerinin sonradan değiştirilememesi ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmama gibi Bitcoin avantajlarını da sağlıyor."

"Şu an etkin ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan bir hesap birimi bulunmuyor," diyen Havven Kurucu ve CEO'su Kain Warwick, "Avustralya’nın ilk kripto para ödeme sistemi ve uluslararası para transferi şirketi blueshyft'i kurarken elde ettiğim tecrübeler bana gösterdi ki, kripto ekonominin benimsenmesini hızlandırmanın tek yolu herkesin ve her kurumun anlayabileceği istikrarlı bir para birimi geliştirmekten geçiyor. Havven ile geliştirdiğimiz açık kaynaklı protokol ile güven faktörünü ortadan kaldıran ilk stablecoin'i yaratmayı hedefliyoruz" diye ekledi. (Fotoğraflı)