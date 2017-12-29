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Kripto para piyasası düne göre 32 milyar dolar arttı

İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasasının hacmi, düne göre 32 milyar dolar artarak 584 milyar dolara yükseldi.

Kripto para piyasası düne göre 32 milyar dolar arttı

İnternet aracılığıyla kullanılan ve herhangi bir merkezi otoriteye ya da aracı kuruma bağlı olmayan kripto para birimleri piyasasının hacmi, düne göre 32 milyar dolar artarak 584 milyar dolara yükseldi.

253 milyar dolarlık piyasa değeriyle kripto para birimleri piyasasının belirleyicisi olan Bitcoin, düne göre göre yüzde 5.3 artarak bir kez daha 15 bin dolar bandına yükselirken, 584 milyar dolarlık piyasa hacminin yüzde 43.1'ini oluşturuyor. Kripto para piyasasının son 24 saatlik piyasa hacmi ise 32.5 milyar dolar olarak hesaplandı.

Piyasada en yüksek hacme sahip beş kripto para birimindeki günlük değişimler ise; Bitcoin 5.3, Ethereum yüzde 5.39, Litecoin yüzde 5.46, Ripple yüzde 13.51 ve Litecoin yüzde 1.45 artarken, Bitcoin Cash ise yüzde 2.22 düştü.

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