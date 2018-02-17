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Kripto Para'nın piyasa hacmi, 500 milyar dolar üzerine yükseldi

KRİPTO para birimleri piyasasındaki dalgalanmalar ve tepki alımlarının ardından, piyasa hacmi 500 milyar dolar üzerine yükseldi.    1,542 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi dün akşam saatlerine göre 24 milyar dolara karşılık...

Kripto Para'nın piyasa hacmi, 500 milyar dolar üzerine yükseldi
KRİPTO para birimleri piyasasındaki dalgalanmalar ve tepki alımlarının ardından, piyasa hacmi 500 milyar dolar üzerine yükseldi.   
1,542 adet sanal para biriminin oluşturduğu piyasa hacmi dün akşam saatlerine göre 24 milyar dolara karşılık gelen yüzde 5.01’lik bir artışla 503.5 milyar dolara yükseldi. Piyasadaki en yüksek hacimli ilk dört para biriminin değeri artarken, geçen günlerde 5'inci sıraya yükselen Litecoin ise değer kaybetti.
Piyasanın belirleyicisi Bitcoin, yüzde 6.52 artarak 10.7 bin dolardan işlem gördü. 182 milyar dolarlık piyasa hacmiyle Bitcoin piyasanın 36.1’ini oluştururken, piyasadaki 24 saatlik işlem hacmi ise 22 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Kripto para piyasasının en yüksek hacimli dört birimdeki 24 saatlik değişimler ise, Ethereum yüzde 3.01, Ripple yüzde 4.13, Bitcoin Cash yüzde 0.45 artarken, Litecoin yüzde 2.61 düştü.

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