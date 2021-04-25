Kripto para mağdurları ne yapmalı? Uzmanı Mehmet Akif Yaşin anlattı!

Türkiye, kripto para borsasında birbiri ardına yaşanan kapanmaların şokunu yaşıyor.Faruk Fatih Özer’in kurduğu Thodex adlı dijital para borsanı işlemlere kapatarak,Arnavutluk’a kaçması yaklaşık 400 bin mağdur oluşturdu. Thodex mağdurları, paralarını nasıl alabileceklerini bilemeden endişe içerisinde bekliyorlar. TMSF eski Daire Başkanı ve daha önce çeşitli ülkelerde Cem Uzan ile Erol Aksoy’un kaçırdığı paraları ve mal varlıklarını bularak Türkiye’ye getirilmesini sağlayan üst düzey yetkili olan, doktor Mehmet Akif Yaşin, kripto para borsası mağdurlarının neler yapabilecekleri ve neler yapmalı sorusunun cevabını açıkladı.

Amerika Birleşik Devletleri’nden başlayarak,tüm dünyaya yayılan kripto para,Türkiye’de son yıllarda hızla yayılmış ve ilgi çekmişti.Özellikle Z kuşağı olarak adlandırılan gençler arasında yayılan kripto para ile ilgili çeşitli borsalar oluşmuştu.Bu borsalardan birisi de İstanbul Kadıköy’de kurulan Thedox adlı kripto para borsasıydı.

KAÇIRILAN PARA VE MAL BULMA UZMANI MEHMET AKİF YAŞİN AÇIKLADI!

SüperHaber'den Mevlüt Yüksel'in haberine göre; Faruk Fatih Özer adlı genç, kurduğu Thodex adlı dijital para borsanı,çeşitli gazete,televizyon ve sosyal medyalarda,tanınmış sanatçılarla yaptığı reklamlarla işlemlere başlamıştı.Kısa sürede yaklaşık 400 bin kişiye ulaşan Thedox adlı kripto para borsası ekranı,geçtiğimiz günlerde aniden kapandı.Yapılan araştırma sonucunda, Faruk Fatih Özer’in ekranı ve sosyal medya hesaplarını kapatarak, Arnavutluk’a kaçtığı ortaya çıktı. Büyük bir şok yaşayan yatırımcılar,ne yapacaklarını bilemez halde şirketin merkezine gittiler, ancak karşılarında kimseyi bulamadılar. Polis ve savcılık, Arnavutluk’a kaçtığı belirlenen Faruk Fatih Özer için, yasal işlemleri başlattı. Ancak Thodex mağdurları,paralarını nasıl alabileceklerini bilemeden endişe içerisinde bekliyorlar. TMSF eski Daire Başkanı ve daha önce çeşitli ülkelerde Cem Uzan ile Erol Aksoy’un kaçırdığı paraları ve mal varlıklarını bularak Türkiye’ye getirilmesini sağlayan üst düzey yetkili olan Doktor Mehmet Akif Yaşin,SüperHaber’e konuştu.Yaşin kripto mağduriyetlerini gidermek için ne yapmalı sorusunun cevabını açıkladı. Yaşin SüperHaber’e yaptığı açıklamada, Thodex mağdurları, bu mağduriyetlerini gidermek için ne yapmalı?” sorusunun cevabı için, ”Bunun için,yurt içinde yapılacak işlemleri,hukuk uzmanları tarafından değerlendiriliyor. İlk başta savcılığa şikayet ile beraber ve tedbir talebinde bulunulmasını,ayrıca uğradıkları mağduriyetin miktarına göre,tüketici hakem heyetlerine veya tüketici mahkemelerine dava açılması yönünde hukuki yolları göstermektedir. Bunlar tabiiki doğrudur, ancak yine hukuk uzmanları bu süreçlerin uzun zaman isteyen yıpratıcı süreçler olduğunu da belirtiyorlar. Peki bu hukuki süreçlerin dışında mağduriyetlerin giderilmesi için başka neler yapmak gerekir?”şeklinde konuşarak,bunmun yollarını şöyle açıkladı.

“KÜÇÜK VE BÜYÜK HESAP SAHİPLERİ İÇİN ÇEŞİTLİ YÖNTEMLER BULUNUYOR!”

“Bunun için yurt içinde ve yurt dışında bazı işlemler yapılabilecek var.Bir diğer konuda,belli bir miktarın üzerindeki hesap sahiplerinin yapabilecekleri ile küçük miktarların olduğu hesap sahiplerinin yapabilecekleri var.Büyük miktarlarda hesapları olan mağdurların yapabilecekleri,yurt içinde bütün bilinen hukuki yolları,yani avukat marifeti ile yapılacak işlemler;savcılığa suç duyurusu,telafisi imkansız zararlar için gerekli tedbirlerin alınması gibi konuları ve tüketiciyi koruma kanunu çerçevesinde,ayrıca ceza hukuku içinde davaların açılması gibi işlemlerin yapılması.Bunlar zaten asgari yapılması gereken işlemler.

KRİPTO PARA MAĞDURLARININ ACİL OLARAK YAPMASI GEREKENLER!

Bunlarla birlikte,acil olarak yapılabilecekler de var.Bunlar mal varlığının ve hesaplarının dondurulması ile ilgili tedbir kararları ki, bunlar bir yargı kararıdır.Bunun için derhal yurt dışında işleme konulmasını sağlamak. Bu yurt dışı kavramı artık dünya geneli anlamına geliyor.Bunun yolu blockchain teknolojisini anlamaktan geçiyor. Burada uzun uzun anlatmaya gerek yok. Özetle her işlemin on binlerce kaydı,yani zincir içindeki tüm halkalarda iz yaratma kayıt yaratma.. Sistem bu yani. Öyleyse mal varlığının dondurulması ile ilgili,yargının tedbir kararının bu zincir üzerine işlenmesi gerekiyor. Suru şu bu nasıl yapılacak?”dedi.

“DİJİTAL SOYGUNA KARŞILIK DİJİTAL TAKİP GEREKİYOR!”

Mehmet Akif Yaşin açıklamasının devamında, küçük ve büyük yatırımcıların izlemesi gereken yöntemleri de şöyle anlattı. ”Şimdi bu olayda kripto para borsası var,yani bu borsa üzerinde alınıp satılan paralar var.Buradan alınıp satılan paraların,üretici ve yönetimi birer muhatap, aynı zamanda bu kapanan borsanın dışında işlem gören binlerce kripto para bulunuyor.Bunların üretici ve yöneticileri muhatap. Ayrıca ve birde diğer maddi veya gayri maddi varlıkların saklanması ve/veya yönetimini yapan şirketler ve yönetimi muhatap. Böyle bakıldığında dünyanın finans sektörünün önemli bir kısmı muhatap gibi duruyor ve bunlara erişim çok uzun zaman alır gibi durabilir, ama ortak alan dijital dünya. Öyleyse bizim mağdurların bu mağduriyetini gidermek için ,bu dijital dünyanın içinde bu tedbir kararlarını uygulaması gerekir.Kripto para üreticilerinde ve aracılık işlemlerinde bulunan borsalarda bu tedbir kararlarını uygulanmasını sağlamak gerekir. Yolu nedir? En büyük ilk beş borsa ve üreticiye bu tedbir kararını,yine onların yerel mahkemelerinde tenfiz yoluyla alınmış kararları tebliğ etmek.” olduğunu ifade etti.

“DÜNYA GENELİNDE MALİ BİR ARAŞTIRMA GEREKİYOR!”

Doktor Yaşin,on binlerce kripto para mağdurları için,yapılması gereken en önemli detayı ise şöyle ifade etti.”Tüm bunların yanında,diğer taraftan yapılacak bir diğer iş,ciddi miktarda bir varlıkla ortadan kaybolan şahsın,tüm ilişkilerinin çözümlenip mal varlığının araştırılması ve bulunan her mal varlığı üzerine tedbir konulmasıdır.Bu yargı sürecinde de, bu mal varlıklarının korunması ve ülkemize getirilmesi işlemidir.Bu iş yine dünya genelinde bir mali araştırma işi, bu ciddi deneyim ve dünya genelinde bir ilişki, teknik ve hukuki bilgi birikimi gerektirir.Bunu yapan dünya genelinde mali araştırma şirketleri var.Motorola ve Nokia gibi dünya çapında büyük şirketler bile bu firmalarla çalışmaktadır.”

“BEN TÜM BİRİKİMİM VE TECRÜBEMLE GENÇLER İÇİN YARDIMA HAZIRIM!”

Kaçırılan paraların bulunması ve Türkiye ekonomisine kazandırılmasında bilirkişi ve uzman olan doktor Mehmet Akif Yaşin, SüperHaber’e yaptığı konuşmasını sonunda, kripto para mağdurları için, her türlü yardıma hazır olduğunu belirtti. Yaşin ”Peki küçük miktarların içinde bulunduğu ve ağırlıkla da Z kuşağındaki gençler ne yapacaklar? Uluslararası hukuk sisteminde, avukat ile çalışmak çok ciddi rakamlar, bu işleri için büyük miktarlar gerekir. Ancak şimdi onlar kendi aralarında ortak bir kollektif oluştursun.Ben onlara fahri olarak,tüm tecrübemle yol göstermeye ve mağduriyetlerini olabildiğince gidermeye hazırım. Ülkemin gençlerine birikimlerimiz feda olsun.” diyerek konuşmasını bitirdi.



DOKTOR MEHMET AKİF YAŞİN KİMDİR?



Bankacılık krizi sonrasında 2003 yılında TMSF nin özerk kurum haline getirilmesinin ardından 2011 yılına kadar Daire Başkanlıkları ve Banka Sahiplerinin El konulan Şirketlerinin yönetiminde bulundu.TMSF nin ilk sınırötesi operasyonlarını ve Cine 5 ve Showradyo’nun da içinde bulunduğu Avrupa Amerika Holding,Atv televizyonu ve Sabah Gazetesi sahibi Merkez Yayıh Holding Yönetim Kurulu Başkanlığı ile el konulan birçok şirketin Yönetim Kurulu Başkanlığını yaptı.Strateji alanında doktora derecesi bulunan Mehmet Akif Yaşin, uluslararası faaliyet gösteren bir danışmanlık firmasında iş hayatına devam ediyor.