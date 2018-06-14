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Kripto para birimi borsası Binance Malta’da banka hesabı açtı

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Haziran () – Uluslararası kripto para birimi borsası Binance, Malta’da bir banka hesabı açtı. Avrupa Birliği üyesi olan ve 2017’den beri kripto para birimleri ve blok zinciri teknolojisinin destekçisi olan Malta’da...

Kripto para birimi borsası Binance Malta’da banka hesabı açtı

Deniz Kılınç / İstanbul, 14 Haziran () – Uluslararası kripto para birimi borsası Binance, Malta’da bir banka hesabı açtı.
Avrupa Birliği üyesi olan ve 2017’den beri kripto para birimleri ve blok zinciri teknolojisinin destekçisi olan Malta’da Binance’in banka hesabı açmasıyla ekonomisi güçlü ülke, kripto para birimi borsalarının yeni adresi olarak görülüyor.
Binance’in Malta’daki yerel bankalar ve finansal kurumlarla ortaklık grçekleştirmek amacıyla ana merkezini Mart ayında Malta’ya taşımasının ardından binance CEO’su Changpeng zhao şöyle konuşmuştu: “yakın bir zamanda Malta’da bir banka ortaklığı açıklayabiliriz. Konu kripto para birimleri ve fintech olunca Malta oldukça gelişmiş bir ülke.”
Binance ekibinin yayınladığı açıklamada, Malta yönetiminin kripto para birimleri endüstrisinin ülkenin ekonomisine katkı sağlaması için yerel otoritelerin blok zinciri operasyonları gerçekleştirmesine yönelik bir kanun tasarısını uygulamaya koyduğu belirtildi.
Açıklamada konuya ilişkin şu ifadeler yer aldı: “AB’nin bir üyesi olarak Malta yönetimi blok zinciri destekçisi ve aktif olarak teknoloji destekçisi yaptırımlar ve teknik alt yapılar üzerinde çalışan bir yönetim.
“Malta Dijital Gelişim Otoritesi için yapılan planlar geçen ay yayınlanmıştı ve ülke özel olarak kripto para birimi satışları gibi blok zinciri yatırımlarına yönelik bir çerçevede ‘Sanal Para Birimi Yasası’ üzerinde çalışıyor.”
Binance’in banka hesabı açmasıyla kripto para birimi ve blok zinciri destekçisi şirketlerin Malta’ya akın etmesi bekleniyor.

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