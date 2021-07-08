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Kripto para alım satımında bayilik dönemi başlıyor!

Döviz bürosu gibi çalışacak kripto para bayileri geliyor. Dünya kripto devi Pundi X Türkiye’deki ilk bayisini Sirkeci’de açtı. 

EKONOMİ 08.07.2021, 13:37 08.07.2021, 13:47 Murat Aydın
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Kripto para alım satımında bayilik dönemi başlıyor!

Kripto para alanında Avrupa’nın ve Dünya’nın önde gelen pazarlarından olan Türkiye’ye global şirketlerin de ilgisi artıyor. Son olarak dünya kripto devi Pundi X, mevcut işletmesine yeni gelir seçenekleri yaratmak veya kendi kripto para alım/satım ofisini kurmak isteyen girişimcilere yönelik tasarladığı bayilik modeliyle Türkiye pazarına girme kararı aldı. Şirket, ilk şubesini İstanbul Sirkeci'de açarken kripto para alım/satım noktalarını İstanbul, Ankara, Bursa, Adana, Antalya ve Kıbrıs başta olmak üzere Türkiye genelindeki tüm şehirlerde 100 noktaya konumlandıracak. 

Kripto paralara olan ilgi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de her geçen gün artıyor. Dünya Ekonomik Forumu (WEF) tarafından yapılan bir araştırmaya göre kripto paralara en yoğun ilginin olduğu ülkeler arasında Türkiye %16’yla dünyada dördüncü, Avrupa’da ise ilk sırada yer alıyor. Bu tablo, ülkemizi kripto para ticaretine yönelik global şirketler için de önemli bir pazar haline getiriyor. Son olarak XPOS cihazları üzerinden 30 saniyede kripto para alım / satım yapma olanağı sunan dünya kripto devi Pundi X, Türkiye pazarına giriş yaptı. İlk aşamada limitli sayıda Pundi X bayiliği vererek büyümeyi hedefleyen şirket, kendi kripto para alım/satım ofisini kurmak ya da işletmesine ek bir gelir kalemi yaratmak isteyen girişimcilerle iş birliği yapacak. Tüm teknolojik altyapı, kurulum ve pazarlama desteğinin verileceği Pundi X bayileri, kripto para alım/satım işlemlerinde tıpkı döviz büroları gibi hizmet veren fiziki noktalar oluşturacak.

İlk şube Sirkeci'de açıldı

Şirketten yapılan açıklamada, ilk Pundi X bayisinin İstanbul Sirkeci’de açıldığı ve önümüzdeki dönemde kurulacak bayi ağının ilk aşamada 100 noktayla sınırlı olacağı belirtildi. Bayilerin dörtte birinin İstanbul’da olması hedeflenirken; Ankara, İzmir, Adana, Antalya ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti başta olmak üzere Türkiye genelinde yerel yatırımcılara bayilikler verilecek. Kripto para bayisi olmak isteyen girişimciler, Pundi X Türkiye (pundixturkiye.com) internet sitesini ziyaret ederek, tüm teknolojik altyapının kurulumu ve pazarlama materyallerinin de dahil olduğu 4 bayilik seçeneğinden birini seçerek lansmana özel belirlenen 1500 dolardan başlayan bayilik seçeneklerinden dilediklerine başvuru yapabilecek.

Konuya ilişkin görüşlerini paylaşan Pundi X Türkiye Resmi Distribütörü OVO Dijital Servisler A.Ş.'nin Genel Müdürü Hakan Akyüz, “Pundi X’in benzersiz teknolojik altyapısını, ülkemizdeki tüketici ve girişimcilerin kullanımına sunmak üzere yaklaşık 1 yıldır yoğun bir şekilde yürüttüğümüz çalışmaların neticesini görmekten son derece mutluyuz. XPOS adı verilen özel POS makineleriyle akıllı kartlarımız XPASS ve dijital cüzdan uygulamamız XWallet kullanılarak 30 saniye içerisinde kripto para alım/satım işlemi tamamlanabiliyor. Pundi X bayilerinde Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Binance Coin (BNB), Tether (USDT), PUNDIX gibi populer kripto para birimleriyle işlem yapılabiliyor. Bu sayede dünya çapında büyük ilgi gören kripto paralara ilgi duyan fakat henüz yatırım yapmamış olan tüketiciler için benzersiz bir teknolojiyi ülkemize kazandırmış olduk. Öte yandan Pundi X yalnızca bir para alım/satım platformu değil, aynı zamanda bu alanda kendi işini kurmak isteyen girişimciler ya da ek gelir yaratmak isteyen işletmeler için de önemli bir gelir fırsatı sunuyor. İlk etapta sınırlı sayıda verilecek Pundi X bayilik fırsatları için başvurular toplanmaya başladı” dedi.

Yeni kripto para yönetmeliğine uygun

Pundi X’in Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından 16 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan kripto paraların ödeme işlemlerinde kullanılmamasına yönelik yönetmelik ile de uyumlu olduğuna da dikkat çeken Hakan Akyüz, “Pundi X platformunda hem tüketiciler hem de bayiler gönül rahatlığıyla kripto para alım/satım işlemlerini gerçekleştirebilecekler. Üstelik platformda herhangi bir alt işlem limiti de bulunmuyor. Bir başka deyişle herhangi bir Pundi X bayisi ziyaret edilerek 5 TL gibi küçük tutarlarda dahi kripto para alım satım işlemleri yapılabilecek.

#KRİPTOPARA #bayi
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