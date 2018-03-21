Kredili konut satışları Şubat’ta yüzde 27.8 düştü

İstanbul, 21 Mart () – Türkiye genelinde, "ipotekli" olarak tanımlanan kredili konut satışları, Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 27.8 azalarak 27 bin 916 adete geriledi.

Türkiye genelinde, Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı konut satış istatistiklerine göre, Türkiye genelinde konut satışları Şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5.4 azalarak 95 bin 953’e indi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29.1 olarak gerçekleşti.

Yabancılara konut satışı yüzde 32.4 arttı

Yabancılara yapılan konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32.4 artarak 1,729 oldu. Yabancılara yapılan konut satışlarında, Şubat’ta ilk sırayı 604 konut satışı ile İstanbul aldı. İstanbul'u 415 konut satışı ile Antalya, 134 konut satışı ile Bursa, 84 konut satışı ile Yalova ve 71 konut satışı ile Trabzon izledi.

En çok satış Irak vatandaşlarına

Ocak ayında Irak vatandaşları Türkiye’den 308 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 178 konut ile Suudi Arabistan, 128 konut ile Rusya Federasyonu, 122 konut ile İran ve 118 konut ile Afganistan izledi.

İllere göre satışlar

İstanbul 16 bin 247 konut satışı ve yüzde 16.9 ile en yüksek paya sahip oldu. Satış sayılarına göre İstanbul’u, 9 bin 686 konut satışı ve yüzde 10.1 pay ile Ankara, 5 bin 695 konut satışı ve yüzde 6.2 pay ile İzmir izledi. Konut satış sayısının düşük olduğu iller sırasıyla 7 konut ile Hakkari, 8 konut ile Ardahan ve 31 konut ile Bayburt oldu.

Diğer konut satışları

Diğer konut satışları Türkiye genelinde bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 8.4 artarak 68 bin 37 oldu. Türkiye genelinde ilk defa satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 3.3 düşerek 43 bin 713 oldu. Toplam konut satışları içinde ilk satışın payı yüzde 45.6 oldu.

İkinci el konut satışları

Türkiye genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 7.1 azalarak 52 bin 240 oldu. İkinci el konut satışlarında da İstanbul 8 bin 740 konut satışı ve yüzde 16.7 pay ile ilk sıraya yerleşti. İstanbul’daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 53.8 oldu. Ankara 6 bin 463 konut satışı ile ikinci sırada yer aldı. Ankara’yı 3 bin 510 konut satışı ile İzmir izledi.