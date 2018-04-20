İstanbul, 20 Nisan () - Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ipotekli satışlar olarak bilinen kredili konut satışları Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 azalarak, 32 bin 786 adete geriledi. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 29.6 olarak gerçekleşti.
Kredili konut satışları Mart ayında yüzde 35 azaldı
İstanbul, 20 Nisan () - Türkiye İstatistik Kurumu'nun verilerine göre, ipotekli satışlar olarak bilinen kredili konut satışları Mart ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 35 azalarak, 32 bin 786 adete geriledi. Toplam konut satışları...
20 Nisan 2018 Cuma 10:09
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