Kredi yeniden yapılandırma işlemleri "zimmet" sayılmayacak

İstanbul, 9 Şubat () - Bankaların, ek kredi ve taksitlendirme gibi işlemlerle kredileri yeniden yapılandırmalarına ilişkin işlemleri yeni kanun hükmünde kararname (KHK) ile zimmet suçu olmaktan çıkarıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan "687 sayılı OHAL kapsamında bazı düzenlemeler yapılmasına dair KHK"nın dördüncü maddesinde, "Bankacılık mevzuatı ile bankacılık usul ve prensiplerine uygun kredi kullandırma, bu kredileri temdit etme veya ek kredi kullandırma, taksitlendirme, teminata bağlama yahut sair yöntemlerle yeniden yapılandırma işlemleri zimmet suçunu oluşturmaz" denildi.