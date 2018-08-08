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Kredi ve kart borcundan ilk altı ayda 711 bin kişi yasal takibe alındı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Ağustos () –  Bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yılın ilk altı ayında  711 bin kişi yasal takibe alındı.  Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi...

Kredi ve kart borcundan ilk altı ayda 711 bin kişi yasal takibe alındı

Mahmut Can Emir / İstanbul, 8 Ağustos () –  Bireysel kredi ve kredi kartı borcundan dolayı yılın ilk altı ayında  711 bin kişi yasal takibe alındı. 
Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi’nin, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Haziran 2018 Raporu’na göre; yılın ilk yarısında, bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı 2018 yılı Ocak – Haziran döneminde 2017 yılının aynı dönemine göre önemli bir değişim göstermeyerek 711 bin kişi oldu.
Yılın ilk yarısında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 16 azalarak 417 bin kişi oldu.
Bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı ise aynı dönemde yüzde 15 oranında artarak 432 bin kişi oldu.
TBB Risk Merkezi'nin konuyla ilgili notunda, “Bireysel kredi ve bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişiler bir kez sayılarak hesaplanmıştır." denildi. (Grafik)

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