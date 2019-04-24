KPMG: Telekomda yüksek yatırım harcamaları devam edecek

İstanbul, 24 Nisan () - Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sunan KPMG'nin hazırladığı Telekomünikasyon Sektörel Bakış 2019 raporuna göre, Türkiye'de ekonominin içinden geçtiği zor döneme karşın, karlılık, büyüme ve yatırımda hız kesmeyen telekom sektöründe yatırım harcamaları yüksek düzeyini sürdürecek.

Raporu değerlendiren KPMG Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon Sektör Lideri Serkan Ercin, raporun, Türkiye'de ekonominin içinden geçtiği zor dönemde, telekom sektörünün karlılık, büyüme ve yatırımda hız kesmediğini gösterdiğini belirtti ve “Telekom sektörü yatırım harcamalarının yüksek kalmasını bekliyoruz” dedi.

KPMG Türkiye'nin hazırladığı Sektörel Bakış serisinin Telekomünikasyon raporuna göre 2018'i büyüyerek kapatan telekom sektörü 2019'da da yüksek yatırım ve karlılık rakamlarına sahne olacak.

Ercin, Türkiye'nin güçlü demografik yapısının, telekom sektöründe talebi destekleyen bir unsur olarak öne çıktığını, ancak yoğun rekabet ve düzenlemelere ilişkin belirsizliklerle makroekonomik koşulların, sektörün kısa vadede potansiyelini sınırladığını belirtti ve gelişen teknoloji ve değişen müşteri tercihlerini yakalamak için önümüzdeki dönemde telekom sektöründe yatırım harcamalarının yüksek kalmasını beklediklerini vurguladı.

KPMG verilerine göre;

- Birleşmiş Milletler Uluslararası Telekom Birliği verilerine göre dünya genelinde mobil hat yaygınlığı, yıllar itibariyle iki katına çıkarken, sabit hat kullanım yaygınlığı azalıyor. 2007-2018 yılları arasında sabit hat kullanımı yüzde 18.8’den yüzde 14.1’e gerilerken, mobil hat kullanımı yüzde 50.6’dan yüzde 107'ye ulaştı.

- 2018'de dünya nüfusunun artış hızı yüzde 1.1 olarak hesaplanırken, mobil telefon kullanımının artış hızı yüzde 2.0'ye, internet ve sosyal medya kullanımının artış hızı ise yüzde 9.0'a çıktı.

- Dünya genelinde bilgi ve iletişim teknolojilerinin yaygınlığına bakıldığında gelişmiş ve gelişmekte olan ekonomiler arasında ciddi bir ayrışma görülüyor. Kuzey Amerika ve Batı Avrupa'da internet kullanımı yaygınlığı yüzde 100'e ulaşırken, nüfus artışının görece yüksek olduğu Asya ve Afrika'da bu oran çok yüksek bir büyüme potansiyeline sahip.

- Dünyada teknolojik gelişmeler tüm sektörleri farklı boyutlarda etkilerken telekom sektörü bu süreçten büyük fayda sağlıyor. Yatırım gerektiren teknolojilere finansman sağlamak isteyen telekom firmalarının önümüzdeki dönemde teknoloji firmalarıyla daha fazla birleşme ve ortaklık seçeneklerini değerlendireceği öngörülüyor.

- 2019'un telekom gündeminde ilk sırayı 5G teknolojisini geliştirme ve ticari hayata adapte etme çalışmaları geliyor. 5G teknolojisine yönelik çalışmalarda ABD ve Çin arasındaki rekabet ön plana çıkıyor.

- Türkiye de, 5G'ye ilk geçen ülkelerden biri olmak için çalışmalarını sürdürüyor. Yerli operatörler ve altyapı şirketleri bu alandaki yatırımlarına devam ediyor.

- Türkiye'de telekom sektörü son derece gelişmiş olmasına karşın hala ciddi bir büyüme potansiyeli taşıyor.

- Dünya genelindeki eğilimlere uygun olarak Türkiye'deki sabit hat aboneliği yıllar itibariyle azalırken, cep telefonu ve internet kullanımı artıyor. 2007-2018 yılları arasında sabit telefon abonelikleri yüzde 25.8’den yüzde 14.1’e gerilerken, cep telefonu aboneliği yüzde 87.8’den yüzde 99.8’e yükseldi.

- Türkiye'de insanlar, geleneksel olarak Avrupa Birliği vatandaşlarından daha uzun süre telefonda konuşuyor. 2018 ikinci çeyrek itibariyle bir kişi Avrupa'da günde 8 dakika, aydaysa 250 dakika cep telefonu üzerinden konuşma yaparken, bu rakam Eylül itibariyle Türkiye'de ayda 459 dakikaya çıkıyor. Yani Türkiye'deki cep telefonu kullanıcıları her gün ortalama 15 dakikalarını, ayda ise 7.6 saatlerini telefonda konuşarak geçiriyor.

- Türkiye'de mobil telefon yaygınlığı Eylül 2018 itibariyle yüzde 100'e yaklaşmış durumda. Avrupa Birliği genelinde ortalama yüzde 100'ün üzerinde. En yüksek oran ise yüzde 187 ile Finlandiya'da.

- Son yedi yılda GSYH ortalama yüzde 6.5 büyürken, bilgi ve iletişim sektörü aynı dönemde ortalama yüzde 7.7’lik büyüdü. 2018'de ekonomide yaşanan yavaşlamaya karşın sektörün yıllık büyüme hızı yüzde 4.6 ile genel GSYH'deki yıllık yüzde 2.6’lık büyüme hızını solladı.

- 2018 sonu itibariyle haberleşme sektörünün bankacılık sektörü kredi hacmi içindeki payı sadece yüzde 0.9 oldu. Sektörde takipteki alacakların seviyesi de yüzde 1.1 ile bankacılık içinde en düşük seviyedekilerden biri oldu.

- Sektöre 2004-2018 yılları arasında 12.6 milyar dolar net doğrudan yabancı yatırım girişi oldu. Kasım 2018 itibariyle iletişim sektörü hisse senetlerinde yabancıların 2.2 milyar dolar tutarında yatırımları bulunuyor.

- 2018'in ilk üç çeyreğinde net satış gelirleri, 2017'nin aynı dönemine göre yüzde 17,6 artarak 44,2 milyar lira düzeyine yükseldi.

- Teknolojik gelişmeler ve altyapı iyileştirmeleri nedeniyle sektörde yatırım harcamaları yüksek seyrediyor. 2018'in ilk üç çeyreğinde yatırım giderleri yüzde 34.4’lük artışla 5.6 milyar lira düzeyine ulaştı. (Fotoğraflı)