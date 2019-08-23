KPMG: Otomotivde yüksek performanslı dönem 2021'de başlar

Denetim, vergi ve danışmanlık hizmetleri sağlayıcısı KPMG raporuna göre, daralma sürecindeki Türkiye otomotiv sektöründe "yüksek performanslı dönem" 2021'den itibaren başlayacak.

KPMG Türkiye’nin hazırladığı Sektörel Bakış – İlk Yarı serisinin Otomotiv raporuna göre Türkiye’de pazar vergi indirimleri sayesinde yüzde 60’lık daralmanın eşiğinden döndü. Küresel ölçekteki gelişmeler nedeniyle sektörün yapısal dönüşümden geçtiğini belirten KPMG Türkiye’den Hakan Ölekli, "Bunun da etkili olduğu sıkıntılı süreç iki yıl daha devam edecek görünüyor. 2021’den itibaren yüksek performanslı dönem başlar" dedi.

Ölekli, Türkiye ihracatının lokomotif sektörü otomotiv, küresel gelişmelerden kaynaklı bir yapısal dönüşüm sürecinden geçtiğini belirterek bu sürecin devam edeceğini, yurt içindeki ekonomik konjonktür bu süreci destekleyemediği için sektörün kısa vadede karşı karşıya olduğu tehditler ve zayıflıkları öne çıktığını belirtti ve "Sektördeki beklenti, yaşanan sürecin iki yıl kadar süreceğine ilişkin. 2001 ve 2009 kriz dönemlerindeki deneyimlerden yola çıkılarak ortaya konan bu beklenti ile iki yıllık periyodun ardından iç pazar dinamiklerinin yerine oturacağı, satışların yükseleceği ve ihracatta yüksek performans rakamlarının devreye gireceği tahmin ediliyor" dedi.

Dünyadaki belirsizliğede de dikkat çeken Ölekli, "Küresel resesyon, AB’de büyümedeki gerileme, ABD-Çin ticaret anlaşmazlığı ve Brexit’in ortaya çıkardığı global riskler bu sektörde de endişe yaratıyor. Avrupa, Türkiye’nin diğer tüm sektörleri gibi otomotiv sektörü açısından da en önemli ihracat üssü. Özellikle İngiltere ve İtalya pazarları başta olmak üzere Avrupa pazarındaki gelişmelerin çok yakından izlenmesi gerekiyor" dedi.

Otomotiv – İlk Yarı raporundan yansıyan başlıklar şöyle:

- 2017 yılındaki hızlı büyümenin ardından 2018 yılında bir miktar daralan dünya otomotiv pazarı, 2019 ilk yarıyı da görece zayıf tamamladı. Küresel ekonomideki ivme kaybı ve finansal piyasalardaki dalgalanmalar kısa vadede görünümü etkilemeye devam ediyor.

- Dünya otomotiv pazarı 2019 ilk çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 0.1’lik sınırlı bir büyüdü.

- Yurt içinde 2018 yılında yüzde 35 daralan otomobil ve hafif ticari araç (HTA) pazarı, 2019 ilk yarıda geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 44.8 küçüldü. Ocak-Haziran döneminde Türkiye’de otomobil satışları 2018’in aynı dönemine göre yüzde 43.3 gerileyerek 156 bin 378 oldu.

- Vergi indiriminin son ayı olan Haziran’da binek otomobil satışları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13, HTA satışları da yüzde 32 azaldı.

- Satışların vergi indirimlerinin sona erdiği temmuz ayında dip seviyeye ulaştığı bildirilirken, düşüşün devam etmesi yönünde güçlü bir kanaat bulunuyor. Otomotiv sektörünün yılı 400 bin adetlik satış rakamının altında tamamlayacağına dair tahminler yapılıyor.

- Vergi indirimleri satışların düşme hızını azaltıcı rol oynasa da tek başına tüm piyasaya kaldıraç etki yapamıyor. satışlardaki düşmenin sebepleri, kur kaynaklı fiyat artışı, gerileyen güven endeksleri, ekonomik yaşamdaki durgunluk ve satın alma gücünün azalması olarak sıralanıyor.

- 2019’un ilk yarısında taşıt kredi hacmi 2018 sonuna göre yüzde 10.8 azaldı. Haziran sonu itibarıyla toplam taşıt kedileri yüzde 25.3 gerilerken, yıllık bazda bireysel taşıt kredileri yüzde 15.7 ve ticari taşıt kredileri ise yüzde 29.2 daraldı.

- İlk yarıda hibrit araç satışları geçen yılki satışların iki katını aşsa da en çok daralma dizel araç satışlarında meydana geldi.

- Yurt dışına satışlar adet bazında 2019 ilk yarıda toplam otomotiv pazarında yüzde 7.5, otomobil pazarında ise yüzde 9.0 azaldı.

- Otomotiv tedarik sanayi ihracatı ise aynı dönemde yüzde 6.5 daralarak 5.4 milyar dolara geriledi.

- Aynı dönemde satışlardaki zayıflıkla uyumlu olarak otomobil ithalatında yüzde 51.9, toplam otomotiv ithalatında ise 52.0 daralma meydana geldi.

- 2019 ilk yarıda üretimde daha yavaş bir daralma görüldü. Dış pazardaki daralmanın iç pazara kıyasla daha sınırlı kalmasıyla, 2019 Ocak-Haziran’da 2018’in aynı dönemine göre, otomobil üretimi yüzde 11.6, toplam otomotiv üretimi yüzde 12.8 küçüldü.

- Vergi indirimlerinin sona ermesinin etkileri, yılın ikinci yarısında ikinci el piyasasında görülecek. İkinci ele getirilen ekspertiz uygulamasının da devreye girmesinin ardından piyasanın hareketlenmesi bekleniyor. (Fotoğraflı)