KÖY, Şubat ayını 104 milyon lira ciro ile kapattı

İstanbul, 6 Mart () - Emlak Konut GYO’nun 1 Şubat’ta başlayan “Konutta 20 Yıl Vade Kampanyası”na KÖY projesiyle katılan Siyahkalem, bir ay sonunda 104 milyon lira ciro elde etti.

Siyahkalem CFO’su İbrahim Kahraman yaptığı değerlendirmede, kampanya süresinde satış ofisi trafiğinde yaklaşık 10 kat artış sağlandığını belirterek, “Bu ödeme planları uzun süredir beklemekte olan konut alıcılarını harekete geçirdi. Ayrıca, Siyahkalem olarak bugüne kadar KÖY’den ev sahibi olmak isteyen müşterilerimiz için kendi bütçelerine uygun ödeme planları oluşturduk. Bu sayede KÖY’den ev sahibi olmayı arzu eden birçok aile, bu isteklerini gerçekleştirme fırsatı buldu” dedi. Konutta 20 Yıl Vade Kampanyası’nın gayrimenkul sektörüne beklenen ivmeyi kazandırdığını söyleyen Kahraman, Emlak Konut tarafından da belirtildiği gibi, dövizin yükselmesinden kaynaklanan maliyet artışlarının kampanyanın sona ereceği 31 Mart tarihine kadar fiyatlara yansıtmayacaklarını belirtti. Kahraman “Bankaların işbirliği ile birlikte sunulan bu özel koşulların uygun fiyatlarla bir arada sunulması konut sahibi olmak isteyenlerin ilgisini artırdı. Ancak kampanya koşullarının 31 Mart sonrası devam etmesinin mümkün olmadığını söyleyebiliriz” diye konuştu. Konut alıcılarının, KÖY projesinde 240 ay vadeden çok ödeme oranı yüzde sıfır olan 60 ay vadeli konutlara yöneldiklerini belirten Kahraman “Gayrimenkul sektörü, ülke ekonomisinin lokomotifi olma özelliğini taşıyor. Sektörün bir bütün olarak gelişmesi, kendisiyle birlikte yüzlerce yan sektörü de yakından ilgilendiriyor. Biz Emlak Konut GYO’nun, sektörün tümünü ilgilendiren bu girişimini yürekten destekliyoruz” dedi.