Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Sağanak yağış İstanbul'da hayatı olumsuz etkiledi
Meteorolojiden önemli uyarı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Kayıp Evrim'in anne-babası tutuklandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı tamamlandı
Eski başkan yeni başkanı tabancayla öldürdü
Eski başkan yeni başkanı tabancayla...

KÖY-KOOP : Çiğ süt "2 lira" olsun, fark bedelliden kapatılsın

Ayşegül Acar / İstanbul, 24 Temmuz () - KÖY-KOOP Merkez Birliği Genel Başkanı Neptün Soyer, çiğ süt fiyatlarının belirlenmemesinin büyük sıkıntı yarattığını belirterek, Süt Konseyi'ne çiğ süt fiyatını "2 lira" olarak açıklaması...

KÖY-KOOP : Çiğ süt "2 lira" olsun, fark bedelliden kapatılsın

Ayşegül Acar / İstanbul, 24 Temmuz () - KÖY-KOOP Merkez Birliği Genel Başkanı Neptün Soyer, çiğ süt fiyatlarının belirlenmemesinin büyük sıkıntı yarattığını belirterek, Süt Konseyi'ne çiğ süt fiyatını "2 lira" olarak açıklaması çağrısı yaptı.
Soyer, "Bu bedeli ödemekle ilgili kaynak sıkıntısı olacaksa aradaki fark bedelli askerlikten gelecek gelirle kapatılsın" dedi.
KÖY-KOOP Merkez Birliği’nin ilk kadın genel başkanı seçilerek dikkat çeken Neptün Soyer, artan maliyetlerin çiftçiyi köylüyü vurduğuna dikkat çekti ve süt fiyatının bir an önce belirlenmesini istedi.
KÖY-KOOP Merkez Birliği Genel Başkanı Neptün Soyer açıklamasını şöyle sürdürdü:
"Bizler Çok Amaçlı Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri Üst Birliği Köy-Koop Genel Merkezi olarak, 13 il Birliğimiz, 1,200 birim kooperatifimiz ve onbinlerce süt üretici ortağımız, son yaşananları üzüntü ve kaygıyla izliyoruz.
Altı ayda bir toplanması gereken Süt Konseyinin üretici tüketici ve sanayicinin yüzünü güldürecek süt fiyatının açıklanmasını bekliyoruz.
"Ancak ne yazık ki bu konu ile ilgili bilgileri, sosyal medyadan duyuyor, okuyoruz.
"Süt üreticisinin bu belirsizliğe dayanacak sabrı ve tahammülü kalmadı.
"Üretici, tüketici ve sanayiciyi memnun edecek en düşük süt fiyatı 2 lira olmalıdır.
"Devletimizin bu bedeli ödemekle ilgili bir kaynak sıkıntısı varsa, aradaki farkı bedelli askerlikten elde edilecek gelirden karşılamalıdır; çünkü, üreticinin ödeyeceği 'bedel' kalmadı." (Fotoğraflı)

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328