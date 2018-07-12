“Kosova 1951 mültecilerin hukuki statüsünü ihlal ediyor”

Enis Tabak / Priştine, 12 Temmuz () - Türkiye Cumhuriyeti Kosova Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, "Kosova devleti, Fethullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarına mülteci statüsü vermekle 1951 tarihli mültecilerin hukuki statüsünü ihlal ediyor" diye uyardı.

'nın sorularını yanıtlayan Büyükelçi Kılıç, "15 Temmuz 2016'da FETÖ tarafından gerçekleştirilen hain darbe teşebbüsünün çökertilmesinin üzerinden iki yıl geçti" diye hatırlattı ve şöyle konuştu:

"Ben öncelikle bu darbe teşebbüsünü gerçekleştiren o hainlere karşı sokaklara çıkarak demokrasimizi, anayasal düzenimizi, devletimizi, birliğimizi, bütünlüğümüzü, geleceğimizi korumak için canını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum; gazilerimize de saygılarımızı sunuyorum.

"Devletimiz tabi o günden bu yana iki sene içerisinde FETÖ terör örgütüyle mücadele konusunda çok önemli aşamalar kaydetti.

"Milletimiz o gece o gözü dönmüş hainlere karşı gerçekten tarihte belki eşi benzeri çok az görülen bir dayanışmayla büyük bir mücadeleyle FETÖ Terör Örgütünü o gece çökertti; o darbe teşebbüsü yapanlara darbe gerçekleştirdi.

"Bu birliğimize bütünlüğümüze kasteden, devletin varlığına kasteden, anayasal düzenimize kasteden bu terör örgütüne karşı da o karanlık geceden bu güne kadar da hem yurt içerisinde hem yurt dışında önemli adımlar atıldı ve önemli gelişmeler kaydedildi.

"Her şeyden önce şunu söylemek lazım, bu son derece sinsi bir örgüt, son derece çarpık ideolojiye sahip bir örgüt ve sadece Türkiye için değil, şu anda bulunduğu 170'in üzerinde ülkede de çeşitli yapıları aracılığıyla bulunduğu ülkeler bakımından çok büyük bir tehdit.

"Böyle sinsi emellere sahip bir yapının da demokrasilerde yeri yok.

"Dolayısıyla bizim devlet olarak o karanlık geceden bu güne kadar birliğimizi bütünlüğümüzü korumak, anayasal düzenimizi, hukukun üstünlüğünü korumak ve hâkim kılmak için bu örgütle yürüttüğümüz mücadele son derece haklı bir mücadeledir ve zaten böylesi sinsi bir örgüte karşı tedbir almakta tüm devletlerinde aslında hakkı, görevi ve sorumluluğudur.

"Öncelikle bunu bir tespit etmemiz lazım.

"Yurt içinde dediğim gibi bu iki yıl boyunca çok önemli gelişmeler kaydedildi.

"Her şeyden evvel bu örgütün sadece bu örgüt mensupları tarafından kullanılan çok katmanlı, kritografik haberleşme sistemleri başta bylock olmak üzere bunlar tespit edildi ve bunların içeriği, mesajlaşmalar peyderpey çözümlendi ve bütün bu çözümlemeler aslında bu örgütün yurt içinde ve yurt dışında ne kadar tehlikeli ağlar kurduğunu da ortaya bir bir döktü.

"İstihbarat faaliyetlerinden, rüşvetten, kilit makamlara adam yerleştirmekten tutunda bütün işlenen hukuksuzluklar, usulsüzlükler bu mesajların dökümüyle ortaya çıktı.

"Artık o karanlık günden bu güne kadar yurt dışındaki muhataplarımızı, dünya kamuoyunu bu FETÖ örgütünün tehlikelerine karşı bilgilendirmek, bilinçlendirmek farındalığı artırmak için yürüttüğümüz bilgilendirme kampanyaları da artık sonuç vermeye başlamıştır.

"Bu da gayet sevindiricidir. FETÖ'nün artık kedisini lanse etmeye çalıştığı bir eğitim, bir hizmet olmadığı anlaşılmış gerçek yüzü muhataplarımız tarafından görünmeye başlanmıştır." (Fotoğraflı)

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- Büyükelçi Kıvılcım Kılıç ile söyleşi

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