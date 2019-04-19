KOSGEB’in KOBİ’lere destek projesi başvuruları 2 Mayıs’ta sona eriyor

İstanbul, 19 Nisan () – Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGRB) KOBİ’lere işletme başına 300 bin lirası geri ödemesiz, 700 bin lirası teminat karşılığı geri ödemeli olmak üzere toplam 1 milyon liraya kadar destek sağladığı “İmalat Sanayi Sektöründe Dijitalleşme” projesine son başvurular 2 Mayıs’ta sona eriyor.

KOSGEB’in sanayide dijitalleşmeyi desteklemeye yönelik yeni hibe ve kredi desteğinin, hem teknoloji şirketleri hem de sürdürülebilirliğini ve rekabet gücünü artırmak isteyen KOBİ’ler için önemli avantajlar sunduğu belirtilirken, 1 milyon liraya kadar destek verilecek proje çağrısında yerli teknoloji kullanımının, projelerin değerlendirme sürecinde olumlu yönde dikkate alınacağı vurgulanıyor.

Yerli teknoloji kullanımı avantaj

Yerli teknoloji geliştiricileriyle sanayi sektörü arasında etkileşim oluşturmayı hedefleyen proje çağrısı kapsamında dijital dönüşümlerinde yerli teknolojilerden yararlananların destek ödemelerinde ve değerlendirme süreçlerinde avantajlı olacağı belirtiliyor.

Çağrıda, altı dijital teknolojinin üretim ve ilişkili iş süreçlerine adapte edilmesinin destek kapsamında değerlendirileceğine dikkat çekiliyor. Desteklerden yararlanmak isteyenler için “Büyük Verinin Analitik Yöntemlerle İşlenmesi ve İmalat Sanayiinde Kullanımı” başlığı altında Logo’nun “Logo Mind Insight İş Analitiği” çözümü kullanılabiliyor.

“Yerli mühendislerin geliştirdiği iş analitiği çözümümüz KOBİ’lerin hizmetinde”

Logo Yazılım Kanal ve Satış Operasyonlarından Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Akın Sertcan, konuya ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Veri günümüzde işletmelerin elindeki en önemli değerlerden biri. Zaman ve nitelikli bilgi ekseninde yaşanan yoğun rekabetin galibi olmak ancak verinin doğru işlenmesiyle mümkün. İşletmeler için bu anlamda iş analitiği çözümleri çok önemli. Bu konunun KOSGEB’in KOBİ’lerin dijitalleşmesini destekleyen proje çağrısında öncelik verdiği konular arasında yer alması da bunun işaretlerinden biri. Bu çağrının diğer bir önemli yanı ise proje seçim aşamasında yerli teknoloji kullanımını bir avantaj olarak konumlandırması. 35 yıldır işletmelerin verimliliği ve karlılığını artırma hedefiyle yerli mühendisler tarafından kurumsal yazılımlar geliştiren Logo Yazılım olarak iş analitiği çözümümüz Logo Mind Insight ile tüm KOBİ’lerin hizmetindeyiz. Dijital dönüşüm süreçlerinde veriyi bilgiye dönüştürerek stratejik, operasyonel ve taktiksel kararları hızlı ve doğru şekilde almak isteyen tüm işletmelere bu süreçte destek sağlamaktan büyük mutluluk duyuyoruz.” (Fotoğraflı)