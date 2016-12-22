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KOSGEB'in 50 bin liralık kredisine 249 bin 980 başvuru

Zafer TOKUŞ/ ADAPAZARI(Sakarya), () - KOSGEB'in 50 bin liralık 'Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği' programına başvuru kayıtları dün sona ermesinden sonra ülke genelinde 249 bin 980 başvuru yapıldığı açıklandı. Bilim Sanayi...

KOSGEB'in 50 bin liralık kredisine 249 bin 980 başvuru

Zafer TOKUŞ/ ADAPAZARI(Sakarya), () - KOSGEB'in 50 bin liralık 'Sıfır Faizli İşletme Kredisi Faiz Desteği' programına başvuru kayıtları dün sona ermesinden sonra ülke genelinde 249 bin 980 başvuru yapıldığı açıklandı.
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan alınan bilgilere göre Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB), 'Sıfır Faizli Kredi Destek' programı kapsamında esnafa bankalara 12 ay ödemesiz sıfır faizli 36 ay vadeli 50 bin lira kredi kullandırmak için başvuru aldı. 19 Aralık sabahı başlayıp 3 gün süren başvurular sonrasında ülke genelinde 249 bin 980 başvuru yapıldı. Kredilerde TUİK verilerine göre il kotası uygulanacak ve toplam 15 bin KOBİ'ye oransal oranda kredi imkanı sağlanacağı ifade edildi.

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