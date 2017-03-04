'KOSGEB' adıyla dolandırıcılık uyarısı

Mutlu YUCA/BOLU,() - KÜÇÜK ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme Daire Başkanlığı (KOSGEB) Genel Başkanı Recep Biçer, cep telefonu dolandırıcılarının KOSGEB adını kullanarak insanları dolandırmaya çalıştığını, böyle bir cep telefonu mesajının kendisine bile geldiğini söyledi. Biçer, "'KOSGEB kredisi çıkartılacak' denilerek insanlara cep telefonu mesajları gönderiliyor. Kimi avlayabilirlerse. Bunlara itibar etmemek lazım" dedi.

Bolu Organize Sanayi Bölgesi'nde incelemelerde bulunan Recep Biçer, KOSGEB tarafından verilen 50 bin TL'lik hibe kredi için yoğun başvuru olduğunu söyledi. Biçer, "Hükümetimiz kesenin ağzını açtı. Bizim yıllık destek bütçemiz 1 milyar TL'nin üzerinde. Son bu programla ödeyeceğimiz faiz yükü 2.5 milyar lira. Normal yıllık bütçemizin 2.5 katı kadar bütçeyi sadece bir program için, kredi faiz destek programı için uyguluyoruz. Bu anlamda oldukça yoğun bir talep vardı. Taleplerin büyük çoğunluğu karşılandı. 460 bin 167 işletmeye, 20 bin liradan 50 bin liraya kadar, faizini KOSGEB ödemek şartıyla anlaştığımız bankalardan kredi kullanacaklar. Kredi kullanacak şirketlerin büyük çoğunluğu mikro işletmeler. Büyük çoğunluğunun mikro işletme olması sevindirici. En çok ihtiyacı olan esnaftan, küçük işletmelerden başlayarak Türkiye genelinde 460 bin civarında firma bu kredileri kullanmış olacak" diye konuştu.

DOLANDIRICILIK UYARISI

Biçer, kamunun sağladığı imkanlardan istifade edecek insanları dolandırmaya dönük gayretlerin olduğunu açıklayarak şunları söyledi:

"KOSGEB, devletin desteğini işletmelere sunmaya çalışan bir kuruluş. Bu kapsamda bazı kötü niyetli vatandaşlar, işletmeler, hatta şirket kuruyorlar. Cep telefonlarına ulaşarak 'Şöyle yaparsak size KOSGEB'den şu kadar kredi desteği çıkaracağız. Bunun için öncelikle avans olarak 300 lira, 500 lira şu hesaba gönderin işlemleri başlatalım. Bir hafta 10 gün içerisinde desteğiniz elinde' gibi vatandaşı dolandırmaya yönelik mesajlar gönderiyorlar. Buna yönelik olarak birkaç defa kamu spotu hazırladık. KOSGEB'den gelecek resmi mesajın dışında bizim aracılık firmalarımız yok. Sadece KOSGEB müdürlükleri, çağrı merkezlerinden bilgi alsınlar."

Biçer, 'Usulsüz şekilde kredi alındığına yönelik size ulaşan bir tespit var mı?' şeklindeki soruyu ise "Şu anda yok. Hali hazırda böyle bir şey yok. Ama cep telefonu mesajı geliyor. Hatta bana bile geldi. 'KOSGEB kredisi çıkartılacak' denilerek insanlara cep telefonu mesajları gönderiliyor. Kimi avlayabilirlerse. Bunlara itibar etmemek lazım" dedi.



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