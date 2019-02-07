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Korteks Genel Müdürü Barış Mert oldu

İstanbul, 7 Şubat () - Entegre ve inovatif polyester iplik üreticisi Korteks yeni Genel Müdürü Barış Mert oldu. Barış Mert, 2000 yılından bu yana Korteks bünyesinde sırasıyla İşletme Mühendisi, Üretim Şefi, Pazar Geliştirme / SSHT Müdürü...

Korteks Genel Müdürü Barış Mert oldu

İstanbul, 7 Şubat () - Entegre ve inovatif polyester iplik üreticisi Korteks yeni Genel Müdürü Barış Mert oldu.
Barış Mert, 2000 yılından bu yana Korteks bünyesinde sırasıyla İşletme Mühendisi, Üretim Şefi, Pazar Geliştirme / SSHT Müdürü ve Genel Müdür Yardımcılığı görevlerinde bulundu.
Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunu olan Barış Mert, aynı zamanda İşletme Yüksek Lisans derecesine sahip.
Korteks’in yeni Genel Müdürü Barış Mert, Korteks’te; ürün çeşitliliğinin farklı ve yenilikçi opsiyonlarla geliştirilmesine ve katma değeri yüksek yeni teknik tekstillerin üretilmesine liderlik edecek. (Fotoğraflı)

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