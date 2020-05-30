Hava sıcaklıklarının yükselmesiyle küresel salgında bir yavaşlama olacağı beklense de koronavirüs sürecinin ne zaman sonlanacağına dair belirsizlik devam ediyor. Bu nedenle KOBİ’lerin hem operasyonel hem de finansal açıdan yaşanan sıkıntılara karşı direnç göstermesi için kararlı adımlar atmaları gerekiyor. 150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye’nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, normalleşmenin adımlarının atıldığı günlerde KOBİ’lerin süreci daha kolay yönetmelerini sağlayacak öneriler sundu.

Ar-Ge’yi durdurmayın

Piyasada yer alan diğer rakip firmalara göre fark yaratmanın en önemli adımı olan Ar-Ge çalışmaları, kritik dönemlerde daha da değer kazanmaktadır. Mevcut ürün ve hizmetlerin yanı sıra piyasalar rahatladığında talep görecek yeni ürün ve hizmetlere dair çalışmalar da yapmak, işletmelerin kritik dönemlerden hızlı çıkış yapmalarını sağlamaktadır.

Eğitimleri asla ertelemeyin

Kritik dönemler sonrasında personele yapılan yatırımlara ara vermek süreci daha da zorlaştırmaktadır. Çünkü mevcudu koruyacak ya da yeniden büyümeyi sağlayacak olan mutlu ve alanında uzman personeldir. Mümkün olduğunca personel eğitimleri ve personele yapılacak diğer harcamalar gider olarak değil, yatırım olarak görülmelidir.

Dijital dünyaya da odaklanın

Dünya dijital uygulamalara ve çalışma hayatına doğru hızlı bir şekilde evriliyor. KOBİ’ler yaşanan bu değişime ayak uydurmak zorunda. Özellikle dijital dünya, ürün ve hizmetlere dair reklamlar için potansiyel bir öneme sahip. Dijital dünya, KOBİ’lerin hedef kitlelerine doğrudan dokunmalarına olanak sağlarken, hem küçük bütçelerle hedef kitlelere ulaşılmasına hem de ekonomik açıdan tasarruf edilmesine olanak sunuyor.

Google Benim İşletmem hizmetini kullanın

Google Benim İşletmem (Google My Business) KOBİ’lerin müşterilerine ulaşmalarını sağlayan dijital araçlardan biri. Google’da işletmelerin listelenmesini sağlayan bu hizmet, KOBİ’lere ait bilgileri Google üzerinden müşterilerine ücretsiz olarak sunuyor. Hizmet, KOBİ'lerin oluşturulacak bir işletme hesabı yardımıyla potansiyel müşterilerine daha kolay ulaşmalarını mümkün kılıyor.

Mobili ihmal etmeyin

Dünya ve Türkiye nüfusunun neredeyse tamamı olarak tanımlanabilecek büyük bir bölümü gününü mobil cihazlarla geçiriyor. Mobil internet trafiği ise her geçen gün hızla artış gösteriyor. KOBİ'ler web sitelerini bu bilinçle tasarlamalı, sitenin mobil cihazlara uyumlu bir tasarıma sahip olmasını ve mobil versiyonunun bulunmasını öncelik olarak görmelidir. Ayrıca işletmeler internet sitelerinde müşterilerinin ihtiyaç duyduğu her türlü bilgiye kolayca erişebilmesine imkan sağlamalıdır.

Farklılaşabileceğiniz noktalara odaklanın

KOBİ'ler normalleşmenin adımlarının atıldığı dönemde satışlarını arttırmak için rakip ürünleri, hizmetleri ve sektörleri mutlaka incelemeli, rakiplerden nasıl farklılaşabileceklerine odaklanmalıdırlar. İşletme ya da sektör hakkında neler konuşulduğu, neler paylaşıldığı, sektördeki tüm adımlar mutlaka düzenli bir şekilde takip edilmelidir. Özellikle sektörel dergiler ve sektörel siteler düzenli bir şekilde izlenmeli, bu yayınların sosyal medya hesapları da takibe alınarak bilgi akışı içinde yer alınmalıdır.

Mümkünse reklam verin

Müşterilerin takip ettiğini alanlarda, yayınlarda ve online mecralarda yapılacak reklam ve tanıtım çalışmaları hedef kitleye ulaşmayı kolaylaştırmaktadır. Mümkünse ürün ve hizmetlerin tanıtımı için bir bütçe ayrılmalıdır. Çünkü pazarlama ve tanıtım çalışmaları satışı destekleyen en önemli unsurdur. Günümüzde her KOBİ'nin bütçesine uygun reklam ve tanıtım çalışması seçeneklerinin olduğu unutulmamalıdır.