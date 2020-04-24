Koronavirüs salgını Altın fiyatlarını uçurdu
Dolar kurundaki hareketler ve ons fiyatındaki artışla birlikte gram altın 388 TL'yi aşarak rekor kırdı. Çeyrek altın da 633 TL'yi görerek rekorunu tazeledi.
Dolar kurundaki hareketler ve ons fiyatındaki artışla birlikte gram altın 388 TL'yi aşarak rekor kırdı. Çeyrek altın da 633 TL'yi görerek rekorunu tazeledi. Corona virüsü sebebiyle düğünü ertelenenler rekor seviyede olan altınları toplayamayacak. Düğüne gidecekler ise ateş pahası çeyreği almaktan şimdilik kurtuldu.
Sozcu.com.tr
Gram altın 388 TL’yi aşarak rekor seviyeye ulaştı. Çeyrek altın da 633 TL’yi görerek bir tarihi zirveyi daha gördü. Altın fiyatlarının yükselmesinde dolar/TL kurunun 7 seviyelerine yaklaşması önemli bir rol oynuyor çünkü altının ons fiyatı dolar üzerinden hesaplanıyor.
24 NİSAN CUMA GRAM ALTIN FİYATLARI KAÇ PARA?
Çeyrek altın: 633,23 Lira
Yarım altın: 1,248 Lira
Gram altın: 388,60 Lira
Cumhuriyet Ata Lira: 2,607 liradan Lira
DOLAR: 6.9669 (%0.34)
EURO: 7.4791 (%-0.12)
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016