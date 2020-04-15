Koronavirüs ev sahibi kiracı ilişkilerini nasıl etkiledi?

Koronavirüs salgını krizi nedeniyle sıkıntılı iş yerlerinin Haziran ayına kadar kiralarının ödenmemesiyle ilgili alınan karar, konut kiralarını da etkiledi. Konut kiracılarıda bu karara dayalı kiralarını ödemeyince ev sahipleri ile kiracılar arasında ciddi sıkıntılar ortaya çıktı.

Koronavirüs salgını, tüm dünyada ekonomiyi olumsuz etkiliyor. Sağlık, gıda, lojistik gibi birkaç zorunlu sektör dışında neredeyse tüm sektörler işlerini durdurmuş durumda. Para akışının kesilmesi, işsiz kalma, ücretsiz izin gibi bazı nedenlerle de insanlar, fatura, kira gibi giderlerini ödemekte zorlanıyor. Bu noktada işyerleri için 1 Mart-30 Haziran 2020'ye kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacak kararı alındı. Ancak bu karar konutlar için geçerli olmasa da birçok kiracı bu süreçte kiralarını ödeyemiyor. Bu da ev sahipleri zor durumda bırakıyor.

Emlak danışmanı Evrim Kırmızıtaş Başaran da zor bir süreçten geçildiğini hatırlatarak karşılıklı anlayışa ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

Kiralar ödenemiyor

Son dönemde dünyada ve ülkemizde birçok insan kira ödemekte zorlanıyor diyen Başaran, “Maalesef zor bir zamandan geçiyoruz. Şu an ülkemizde konut kiralarıyla ilgili bir karar yok. Ancak bu süreçte bazı ev sahipleri, zorlanan kiracılarından kiranın bir kısmını alma, erteleme ya da hiç almama gibi seçeneklerini uyguluyor” dedi.

Kiracı ve ev sahipleri arasında karşılıklı anlayış ile bu sürecin atlatılması gerektiğine dikkat çeken Başaran, ev sahiplerine yönelik “Yıllardır kirasını günü gününe ödeyen kiracınızı bir süre idare etmek hem sizin hem de onun için iyi olacaktır. İnsani olmamasının yanında böyle bir zamanda kiracınızı evden çıkarmak evinizin uzun bir süre boş kalabilme ihtimali nedeniyle sizin için de mantıklı olmayacaktır” diye konuştu.

Bahanesi olmasın

Öte yandan Başaran, kiracıların da bu dönemi suiistimal etmemesi gerektiğini söyledi. “Eğer gelirinizde bir sıkıntı yoksa kiralarınızı mutlaka ödemeniz gerekir” diyen Başaran, bazı insanların tek gelirinin kira olduğunu belirterek şunları söyledi: “Unutmayalım ki sadece kira geliriyle geçinen birçok insan var. Bu insanların kirasını ödememek onları çok zor durumda bırakacaktır. Özellikle de böyle bir dönemde bencil olunmaması gerekir.”

İş yerlerine erteleme

Evrim Kırmızıtaş Başaran, iş yeri kiralarında ise durumun farklı olduğunu belirtti. Resmi Gazete’de yayınlanan 1 Mart-30 Haziran 2020'ye kadar işleyecek iş yeri kira bedelinin ödenememesi, kira sözleşmesinin feshi ve tahliye sebebi oluşturmayacağı kararını aktaran Başaran, “Bu nedenle kiracınız kirasını ödemese dahi çıkarma yetkiniz bulunmuyor” dedi. Koronavirüs tehdidinden kurtulacağımız günü umutla beklediklerini belirten Başaran, “Mülk sahipleri ve kiracılar olarak evlerimizde kalalım ve birbirimize destek olmaya çalışalım” diye konuştu.