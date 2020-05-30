Koronavirüs, bu bölgelerde konut fiyatlarını artırdı

Gayrimenkul Danışmanı Evrim Başaran Kırmızıtaş, koronavirüsün yayılımın düşük olduğu bölgelere talebin yükseldiğini söyledi. Kırmızıtaş, “Sağlık Bakanlığı’nın Hayat Eve Sığar uygulamasından edindiğimiz bilgilere göre Zekeriyaköy, Uskumruköy, Göktürk, Kilyos gibi bölgelerde koronavirüs yoğunluğu yeşil olarak ifade ediliyor. Yani bu bölgelerde koronavirüs çok fazla yayılmadı” dedi.

Bunun bir tesadüf olmadığını ifade eden Kırmızıtaş, “Bu bölgeler yeşil alanın çok olduğu, müstakil villaların bulunduğu, insan yoğunluğu olarak da fazla kalabalık olmayan yerler. Buralara talebin artmasının en büyük nedeni ise insanlar hem koronavirüsün ne kadar devam edeceğinden emin değil hem de bu süreçte evin, bahçenin ve kalabalıklardan uzak yaşamanın ne kadar önemli olduğunu fark ettiler” diye konuştu.

Zekeriyaköy’ü istiyorlar

Taleple orantılı olarak fiyatların da arttığını aktaran Kırmızıtaş, “Uskumruköy, Zekeriyaköy bölgelerinde yüzde 20’ye kadar artış var. Yine Kilyos, Şile’de yüzde 15 oranında artış yaşadı. Anadolu Yakası’nda ise özellikle Beykoz ve Çamlıca’da villalara büyük talep var” diye konuştu.

Gürültü rahatsız etti

Apartmanlardan kaçışın başladığını belirten Başaran “Apartmanlarda, plazalarda oturan danışmanlarımız buradaki evlerini satıp bahçeli ev talep ediyorlar. Çünkü hepsi apartman dairelerinde çok sıkıldı. Bunda yürüyüş yapacak alanlarının olmaması ve komşulardan gelen gürültülü sesler çok etkili oldu” dedi.

Ev ve tatil bir arada

Evrim Başaran’ın verdiği bilgilere göre talebin arttığı bir diğer ev tipi ise havuzlu villalar. Başaran, bunun en büyük nedenini ise şöyle açıklıyor: “Bu yıl hazirandan itibaren turizmde normalleşme bekleniyor olsa da insanların büyük bir kısmı hâlâ tatile çıkmaya hazır değil. Fakat tatil yapmak bir ihtiyaç. Bu yıl tatile gidemeyen insanlar kendi evlerinde, sağlıklı ve güvenli bir tatil yapmak istiyor.”

En azından balkon olsun

Müstakil evler için bütçesi olmayanlar ise balkonu ya da terası olan evlere taşınmak istiyor. Evrim Başaran, “Bu süreç balkon ve terasların önemini de gösterdi. Eskiden balkonları eve katarak evi büyütmek isteyenler pişman oldu. Şimdi müstakil ya da havuzlu villalar için bütçesi olmayanlar balkonlu ya da teraslı ev arıyor” diyor