Kordsa 100 milyon dolarlık yatırımla ABD'e iki şirket satın aldı

Güçlendirme teknolojileri sektörünün önde gelen şirketlerinden Kordsa, yaklaşık 100 milyon dolarlık yatırımıyla başta Boeing ve Toray Composites Materials America Inc. olmak üzere, dünyanın önde gelen ticari havacılık sektörü markalarının stratejik tedarikçileri arasında yer alan Fabric Development Inc (FDI) ve Textile Products Inc. (TPI) şirketlerini satın aldı.

Kordsa gerçekleştirdiği Ar-Ge ve teknoloji yatırımları ile büyümeye devam ederken, Fabric Development Inc. (FDI) ve Textile Products Inc. (TPI) şirketlerini bünyesine kattı ve söz konusu satın almaları, ABD kompozit pazarındaki konumunu güçlendirme ve büyüyen havacılık sektörünün tedarik zincirinde güçlü bir oyuncu olma yolunda çok önemli bir adım olarak değerlendirdi.

Kordsa CEO'su Ali Çalışkan yapılan bu iki yatırım ile ilgili şunları dile getirdi:

“Kordsa olarak lastik güçlendirme teknolojilerimiz ile dünyada her üç otomobil lastiğinden birini, her üç uçak lastiğinden ikisini güçlendiriyoruz. Lastik güçlendirme teknolojilerindeki uzmanlığımızı yıllar içinde geliştirerek faaliyet alanımızı inşaat güçlendirme ve kompozit teknolojileri alanlarına genişlettik. Aslında bugün dünyanın neresine giderseniz gidin Kordsa teknolojisi ile karşılaşıyorsunuz. Kordsa olarak, yaşamın her alanına dokunuyor, yaşamı güçlendiriyoruz.

“İşimizi geliştirme noktasında, kompozit teknolojilerine odaklanmaya yönelik stratejimizin en önemli adımını Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'ni hayata geçirerek attık. Sanayii ve üniversiteyi aynı çatı altında buluşturan ve adeta bir inovasyon mutfağı olarak çalışan, Avrupa’nın en büyük laboratuvarına sahip bu Merkez 2016 yılından beri temel araştırmadan tasarıma, Ar-Ge’den üretim aşamasına kadar her alanda hizmet veriyor.

"Bugün ise dünya çapında Kordsa'nın mevcut büyüklüğüne bir Kordsa daha eklememizin yolunu açan ve bizi ticari havacılık sektörünün önde gelen oyuncuları konumuna getirecek Amerika yatırımımızla başarı hikayelerimize yenilerini eklemeye hazırlanıyoruz. 100 milyon dolarlık bu yatırım sayesinde başta Boeing ve Toray Composites Materials America Inc. olmak üzere uzay ve sivil havacılık sektörünün önemli oyuncularının stratejik tedarikçisi olacağız. Böylece güçlendirme teknolojilerindeki lider konumumuz perçinlenecek. Lastiklerini güçlendirdiğimiz uçakların, artık kompozit teknolojilerimizle kanatlarını ve gövdelerini; inşaat güçlendirme teknolojilerimizle ise iniş pistlerini güçlendirir konumda olacağız."