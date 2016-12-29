 Konyaaltı sahili ihaleye çıkıyor

ANTALYA, () - ANTALYA Büyükşehir Belediyesi, kentin 'pırlanta gerdanlığı' olarak nitelendirilen 6 kilometre uzunluğundaki Konyaaltı Sahiline uygulanacak projeyi 19 Ocak 2017 günü yeniden ihaleye çıkarıyor. Antalya'nın geleceğine yön verecek dev projenin ihalesi, belediye web sitesinden canlı yayınlanacak.

Büyükşehir Belediyesi, bilim adamlarının ve mimarların seçtiği, sivil toplum örgütlerinin yön verdiği, içinde sosyal alanlar, meydan, kültür merkezleri, yeşil alanların bulunacağı Konyaaltı Sahili Projesi'ni yeniden ihaleye çıkarıyor. 17 Kasım Perşembe günü gerçekleşen ilk ihaleye katılım olmamıştı. Bu nedenle Konyaaltı'nı bir cazibe merkezi haline dönüştürmeyi hedefleyen projenin ikinci ihalesi, 19 Ocak 2017 Perşembe günü saat 15.00'te Büyükşehir Belediyesi Yeni Hizmet Binası Encümen Toplantı Salonu'nda yapılacak.

CANLI YAYINLANACAK

Antalya'nın geleceğine yön verecek dev projenin ihalesi, Büyükşehir Belediyesi'nin resmi web sitesinden canlı yayınlanacak. Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre kapalı teklif usulü ile yapılacak ihale, projenin hazırlanan idari ve teknik şartname hükümleri doğrultusunda inşasını, 29 yıl süre ile artırıma esas yıllık bir bedel karşılığı işletilmesini ve süre sonunda bedelsiz olarak Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne devredilmesini kapsıyor.

TAHMİNİ YATIRIM MALİYETİ 130 MİLYON LİRA

İhalede, Konyaaltı varyantından itibaren, limana kadar olan tüm sahili kapsayan projenin tahmini toplam yatırım bedeli 129 milyon 471 bin 934 TL olarak tespit edildi. Artırıma esas yıllık işletme bedeli ise 6 milyon 100 bin lira, artı KDV olarak belirlendi. İşletme bedeli, ihaleyi kazanan yüklenici firma tarafından şartnameye göre 3 yıllık peşin ödenecek. Ayrıca işletmeden elde edilecek yıllık gayri safi hasılattan yüzde 1 artı KDV'lik pay da belediyeye ödenecek. İşin süresi ise yer teslimi tarihinden geçerli olmak üzere yapım süresi dahil 29 yıl olacak.

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