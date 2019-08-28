Konya Şeker'den ayçiçeği alım fiyatı açıklaması

KONYA Şeker tarafından yüzde 44 yağ ve yüzde 8 nem oranlı ayçiçeğinin tonu 2 bin 655 liradan, yüzde 50 yağ oranlı ayçiçeğinin de 2 bin 890 liradan alınacağı açıklandı.Konya'da ayçiçeği tarımının yaygınlaşmasını sağlayan, kurduğu tesisle yıllık üretimi 50 bin tonlardan 300 bin tonların üzerine çıkaran Konya Şeker, bölgede ayçiçeği hasadı başlamadan taban fiyatını açıkladı. Yüzde 44 yağ ve yüzde 8 nem oranlı ayçiçeği için ton başına 2 bin 665 lira fiyat belirleyen Konya Şeker, yüzde 50 yağ oranlı ayçiçeğinin tonunu ise 2 bin 890 liradan alacak. Konya Şeker, 9 alım noktasında ayçiçeği alımı yapacak ve taban fiyatı açıklaması ile birlikte ürün bedellerini de alımdan sonra her yıl olduğu gibi peşin ve 30, 60, 90 gün vadeli 4 seçenekle üreticiye ödeyecek. Konya Şeker, ürün bedelinin 4'te 1'ini 3 gün, bakiyesinin ödemesini 15 gün içinde gerçekleştireceği peşin ödemelerde ilan edilen fiyattan ödeme yaparken, 30, 60 ve 90 gün arasındaki vadelerde yapacağı ürün bedeli ödemelerinde çiftçinin mağdur olmaması için ürün bedeline vade farkı ilave edecek. Yüzde 44 yağ oranlı ayçiçeği baz alındığında ton başına peşin ödeme 2 bin 665 lira olurken, 30 gün vadede ayçiçeği fiyatı 2 bin 703 lira, 60 gün vade 2 bin 740 lira, 90 gün vade için ise 2 bin 778 liradan hesaplanacak.'KONYA AYÇİÇEĞİNİ SEVDİ'Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, ayçiçeği alım fiyatının piyasanın üzerinde olduğunu belirterek, şunları söyledi:''Biz alım yapmaya başladığımız ilk yıldan itibaren ayçiçeğinde üreticimizin üretim alışkanlığı kazanması ve bunun pekişmesini sağlayacak şekilde bir fiyat politikası izledik. Bizim en az fabrikamızın işletmecilik başarısı kadar önemsediğimiz bir diğer husus da ülkemizin daha az ayçiçeği ithal etmesi ve ithalata gidecek paranın Konya çiftçisinin cebine girmesi oldu. Bu çabamızda da önemli ölçüde mesafe aldık. Ancak şuna halen dikkat ediyoruz, etmemiz de gerekiyor. Konya ayçiçeğini sevdi, bu sevginin pekişmesi ve Konya’nın ayçiçeğini geleneksel ürün kalemleri arasına dâhil etmesi, ayçiçeği üretimini alışkanlık haline getirmesi için biraz daha zamana ihtiyaç var. Bu sene ayçiçeğinde bakanlık bir fiyat açıkladı. Erkenci bölgelerde piyasanın oluşmaya başladığı bir dönemde yapılan açıklama fiyatları üretici lehine yukarı çekti. Bu kararı alkışladık ve ülkemiz genelinde de büyük alıcılar açıklanan bu fiyattan alım yapacaklarını duyurdular. Yani piyasa da bir ritim oluştu. Biz de bu ritmi bozmayacak ancak bölgemizde ayçiçeği üretimini de pekiştirmeye devam edecek şekilde oluşan fiyatın üzerine Konya Şeker farkı ilavesini yaptık, üretime destek ilavesini koyduk, fiyatımızı oluşturduk. Piyasada oluşan fiyatın üzerine eklediğimiz ilave fiyat Konya Ovası'nda ayçiçeği üretimini teşvik etmek, üretimin sürdürülmesini sağlamak ve Konya Ovası'nın ülkemizin önemli bir döviz sarfiyatı kalemi olan yağlı tohum ithalatının azaltılmasına vesile olarak, bölgemizin ülke ekonomisine katkı yapmaya devam etmesi, daha çok üreten daha az ithal ikamesine ihtiyaç duyan Türkiye içindir.'''AÇIKLADIĞIMIZ FİYAT TÜRKİYE'DEKİ EN İYİ FİYAT'Geçen yıl döviz kuru nedeniyle alım fiyatında dalgalanma olduğunu belirten Konuk, ''Geçtiğimiz yıl ayçiçeğinde döviz kurundaki oynaklıktan kaynaklı bir dalgalanma vardı. Bu sene piyasada daha stabil bir durum var. Ümit ediyoruz bir daha o dalgalanmalar yaşanmaz. Çünkü o dalgalanmalar hem üretici hem işletmeler için hayati riskler doğuruyor. Üretici kuruluşu olarak bizim iki tane mecburiyetimiz var; biri üreticiyi ayakta tutmak diğeri üreticinin fabrikasını ayakta tutmak. Üretici ayakta kalacak ki hem kendi geçimini sağlayacak üretimi yapabilsin hem de ülkemiz ele güne muhtaç kalmasın. Üreticinin fabrikası ayakta kalacak ki üretici üretmeye devam edebilsin, ürettiği ürünü açığa ekmek zorunda kalmasın, tüccarın, tacirin insafına terk edilmesin. Bu sene açıkladığımız fiyat Türkiye'deki yine en iyi fiyat'' diye konuştu.'BU TOPRAKLARIN POTANSİYELİ VAR'Türkiye'nin üretmekten başka seçeneğinin olmadığını vurgulayan Recep Konuk, şunları söyledi:İçim sızlayarak söylüyorum, maalesef ayçiçeğinde Türkiye ithalatçı bir ülke konumundadır. Dolayısıyla iç fiyatlar yani hem ayçiçeği hem de ayçiçeği yağının raf fiyatı dış piyasadaki gelişmelere bağlıdır. Türkiye'de üreticinin ürünü ucuz da olsa bu durum geçici olarak tüketici fiyatlarını etkiler. Sonuçta ağırlık ithal üründe olduğu için tüketici fiyatlarında belirleyici olan ithal üründeki fiyat değişimleri veya döviz kurundaki hareketlerdir. O nedenle ülkemizde kimse raflarda yağ fiyatları artınca dönüp ayçiçeği üreticisini pahalı üretiyor, diye işaret etmesin. Özelde yağ fiyatlarında genelde gıda fiyatlarında istikrarı sağlamanın, sürprizlerle karşılaşmamanın yegane yolu iç tüketimin iç üretimle karşılanmasını sağlayacak kadar üretebilmektir. Bu toprakların bu potansiyeli var. Ülkemiz çiftçisi hem bunun için istekli hem de ülkemize yetecek hatta yetip de artacak kadar üretecek kabiliyet ve beceridedir. Üretici daha çok üretme konusunda istekli ve hazır, yapmamız gereken ürüne sahip çıkmak, üreticinin işini kolaylaştırmaktır. Bizim Konya Şeker’de yaptığımız budur. Konya Şeker, her ürün ve her üreticiye sahip çıkmayı birinci görev olarak kabul etmektedir ve ayçiçeği ile ayçiçeği üreticisi için de güvence merkezi haline gelmiştir. Bizim tavrımız her hal ve şartta aynıdır, biz çiftçimizin yanındayız, milli üretimden yanayız ve yine çiftçimizi piyasa koşullarına ezdirmiyoruz. Bu önemli bir yaklaşım farkıdır, Konya Şeker farkıdır. Türkiye 2018 yılında Yağlı Tohumlar ve Türevlerinin (Yağlar ve Küspeler olmak üzere) ithalatına 2,89 milyar dolar bedel ödemiştir. Oysa bizim görüşümüz nettir, bu rakamlar ülkemizde kalsın, aziz milletimiz kazansın, mücadelemiz bunun içindir.''