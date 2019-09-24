Konya Şeker, 455 bin ton şeker üretecek

KONYA Şeker'in, 2019- 2020 şeker pancarı alım kampanyası döneminde 3 milyon 650 bin ton pancar işlemesi ve 455 bin ton şeker üretmesi planlanıyor.

Konya Şeker 'in 2019-2020 pancar alım kampanyası, iştiraki olan Çumra Şeker Fabrikası'nda düzenlenen törenle yapıldı. Törene Çumra Kaymakamı Hüseyin Ece, Belediye Başkanı Halit Oflaz, davetliler ve çiftçiler katıldı.

Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Üyesi Savaş Kayhan, Konya Şeker Fabrikası'nın 66’ncı, Çumra Şeker Fabrikası'nın da 16’ncı pancar alım kampanyasının gerçekleştiğini belirtti. Kayhan şunları söyledi:

''Bugün üreticisine 3 milyon 650 bin ton şeker pancarı ektiren Konya Şeker, bu ikinci fabrika yatırımı olmasaydı 1,5 Milyon tonun biraz üzerinde pancar ektirebilecek, üreticilerimizin cebine bugünkünün ancak yarısı kadar pancar parası girecekti. Başkanımız öncülüğünde kurumumuzun attığı ikinci önemli adım pancar şekerinin girdi olarak kullanıldığı ürünleri üreterek yani çikolata, bisküvi, kek, gofret, helva, lokum gibi ürünleri üretip rafa çıkararak pancar üzerinden oluşan katma değerin çiftçide kalması için attığı adımdı.''

Kayhan, Konya Şeker'in, 1999 yılında üreticiye 55 milyon lira pancar bedeli ödeyebilen kurum iken, 2018 yılında üreticiye 2 milyar 300 milyon ürün bedeli ödediğini kaydetti.

2019 - 2020 kampanya döneminin 122 gün süreceğini belirten Kayhan, ''Fireler düştükten sonra net olarak işleyeceğimiz 3 milyon 220 bin ton pancardan 455 bin ton şeker üreteceğiz. Günlük 28 bin ton pancarı işleyecek iki fabrikamız kampanyada 690 bin ton yaş pancar küspesi, 126 bin ton melas, 50 bin ton kuru küspe üretecek. Bunlar şeker fabrikalarımızın şeker pancarını işleyerek ürettiği doğrudan ürünler. Ancak bizim işimiz, üretimimiz bunlarla bitmiyor. Şeker pancarı tarladan sökülüp bu fabrikanın kapısından girdikten sonra daha onlarca üretimi tetikliyor. Etanol, sıvı karbondioksit, seralarda ürettiğimiz domates, biber, patates tohumu hepsinin üretimi pancarın işlenmesi ile başlıyor. Sıvı şeker, baklava şerbeti, ilaç şekeri, çikolata, bisküvi, kek, gofret, çeşit çeşit şekerlemeler, lokum, helva bunların hepsinin üretimi pancarın bu kapıdan girmesi ile başlıyor. Ne kadar zamandır? 16 yıldır'' diye konuştu.

Konya Şeker, hinterlandında bulunan 227 köyde ve 495 bin dekarlık alanda, 15 bin 700 üreticiye sözleşmeli şeker pancarı üretimi yaptırdı. Göreve geldiği gün itibariyle pancarların kantara tesliminde mesai mevhumunu ortadan kaldıran Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk’un talimatlarıyla 8 bölgede 36 kantar ve 66 boşaltma makinesi ile 7 gün 24 saat pancar alımı yapılıyor. Konya Şeker, bu kampanya döneminde fireler düştükten sonra 3 milyon 220 bin ton pancar işleyecek. İşlenen pancardan da, 455 bin ton şeker üretileceği tahmin ediliyor. Bununla birlikte, 690 bin bin ton yaş pancar küspesi, 126 bin ton melas, 50 bin ton kuru küspe üretilmesi planlanıyor.



