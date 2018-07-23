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Konya Ovası, ayçiçek üretiminde Trakya ile yarışıyor

TÜRKİYE'nin tahıl ambarı olarak bilenen Konya Ovası, ayçiçek üretiminde de Trakya bölgesiyle yarışır hale geldi. Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, ''Konya Ovası, ayçiçeği ekim alanının yüzde 10'unu,...

Konya Ovası, ayçiçek üretiminde Trakya ile yarışıyor
TÜRKİYE'nin tahıl ambarı olarak bilenen Konya Ovası, ayçiçek üretiminde de Trakya bölgesiyle yarışır hale geldi. Konya Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, ''Konya Ovası, ayçiçeği ekim alanının yüzde 10'unu, üretimde de yüzde 15'ini karşılıyor. Konya, 260 bin tonluk yağlık ayçiçeği üretimi ile Edirne ve Tekirdağ'dan sonra üçüncü büyük üretim merkezi haline geldi" dedi.
38 bin 873 kilometrekare yüzölçümüne sahip Konya Ovası'nın yüzde 47'si tarım arazisinden oluşmaktadır. Yılda yaklaşık 5 milyon ton tahıl üretimiyle de Türkiye'nin tahıl ambarı olarak bilinmektedir. Konya Ziraat Odası Başkanı Prof. Dr. Süleyman Soylu, Konya Ovası'nın tarım sektöründe artık sadece tahılla değil, ayçiçek üretiminde de ön planda olduğunu belirtti. 
Soylu, şunları söyledi:
"Konya son yıllarda özellikle yağlık ayçiçeğinde önemli bir üretim merkezi haline geldi. Bunun en önemli sebeplerinden bir tanesi karlılık oranının özellikle birim alan fiyatlarının giderek çiftçiyi tatmin eder boyuta gelmesidir. 2017 istatistiklerine göre ülkemizde 681 bin hektar ayçiçeği ekim alanı var. Bu ekim alanının yaklaşık yüzde 10’u Konya'dadır. Ekim alanının yüzde 10'unun Konya'da olmasına rağmen birim alandan alınan verimin yüksek olması nedeniyle üretimin yüzde 15’i Konya Ovası oluşturuyor. Türkiye genelinde 1 milyon 800 bin ton üretim varken bunun yaklaşık 260 bin tonu Konya Ovası'nda gerçekleşiyor. Bunun en önemli sebebi ayçiçeği üretiminde üst düzey yetiştirme teknikleri kullanılmasıdır. Bu da Türkiye'deki en yüksek verimlerin bu bölgede alınmasına neden oluyor. Birim alanda, Türkiye ortalamasının yaklaşık 100-150 kilogram daha fazlası kadar bir verim alıyoruz.''
BÜYÜK BİR POTANSİYEL VAR
Soylu, bölgedeki ayçiçek üretiminin Konya havzası olarak Aksaray ve Karaman da dahil  edildiğinde bu rakamın yıllık yaklaşık 350 bin tona çıktığını kaydetti. Soylu, ''Konya, Karaman ve Aksaray'ı içine alan Konya havzası, 1 milyon ton üretime sahip Trakya'dan sonra en önemli ayçiçeği üretim bölgesidir. Konya havzası yaklaşık 350 bin ton ile Türkiye ayçiçeği üretiminin yüzde 20’sini oluşturuyor. Konya'da artık, Edirne ve Tekirdağ’dan sonra ilk üçte olan bir ilimiz'' dedi.

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