Konutun metrekaresi ortalama 2 bin 799 liradan satılıyor

İstanbul, 21 Aralık () - Hürriyet Emlak Kasım 2016 Emlak Endeksi’ne göre Türkiye’de konutların metrekaresi ortalama 2 bin 799 liradan satılıyor. Hürriyet Emlak Kasım 2016 Emlak Endeksi açıklandı. Hürriyet Emlak Endeksi’ne göre Türkiye genelinde satılık konutların ortalama metrekare fiyatı son bir yılda yüzde 16 oranında artış göstererek, 2 bin 799 lirayı buldu. Kiralık konutlarda ise artış yüzde 4, ortalama metrekare fiyatı 17 lira oldu. Türkiye'de amortisman (geri dönüş) süresi ise 14 yıl olarak açıklandı. İstanbul’da 4 bin 444 lira oldu İstanbul'da Kasım 2016 itibariyle satılık konutların ortalama metrekare fiyatı 4 bin 444 liraya ulaştı. İlde son bir yıllık artış yüzde 24 oranında. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 2 artarak 21 lira metrekare ortalamasına ulaştı. İstanbul'da amortisman süresi ise 17 yıl olarak hesaplandı. İlde son bir ayda fiyatların en çok arttığı ilk üç ilçe; yüzde 6.3 ile Silivri, yüzde 5.3 ile Eyüp ve yüzde 4.7 ile Beyoğlu oldu. Ankara’nın şampiyonu Gölbaşı Başkent Ankara'da satılık konut fiyatları son bir yıllık süreçte yüzde 10 oranında artarak bin 750 lira metrekare ortalamasına ulaştı. Kiralık konut fiyatları ise yüzde 10 artarak metrekarede 9 lira mertebesinde. 16 yıl amortisman süresi olan Ankara'da son bir ayda satılık konut fiyatlarının en fazla arttığı ilçe yüzde 5,4 ile Gölbaşı. İkinci sırada yüzde 3.8 ile Polatlı, üçüncü sırada ise yüzde 1.6 ile Etimesgut var. İzmir’de yıllık artış yüzde 15 İzmir'de satılık konutların metrekare ortalama fiyatı son bir yılda yüzde 15 oranında artışla 2 bin 414 liraya ulaştı. Kiralık konutlarda ise fiyatlar yüzde 13 oranında artarak metrekare bazında 11 lira oldu. Amortisman süresi 19 yıl olan İzmir'de, fiyatların en fazla arttığı Karaburun’da bir aylık fiyat artışı yüzde 12.5 oldu. İkinci sırada yüzde 7.2 artışla Bergama, üçüncü sırada ise yüzde 5.2 ile Tire var. Antalya'da kasım şampiyonu döşemealtı Antalya'da satılık konut fiyatları son bir yılda tam yüzde 9 oranında artış gösterdi. Metrekare ortalamasının bin 903 liraya ulaştığı ilde amortisman süresi ise 17 yıl. Kiralık konut fiyatlarına bakıldığında ise metrekare fiyatı 9 lira ve yıllık artış yüzde 1. İlde son bir ayda fiyatlar en çok Döşemealtı’nda arttı. Yüzde 3,6 oranla Döşemealtı ilk sırada yer alırken, yüzde 2.1 ile Konyaaltı ikinci, yüzde 2.1 ile Manavgat üçüncü sırada. Bursa’da bir yılda yüzde 22 arttı Bursa'da satılık konut fiyatları Kasım 2016 itibariyle ortalama bin 680 lira mertebesinde. Satılık konutta yıllık fiyat artışının yüzde 22 olduğu Bursa'da kiralık konutlardaki artış oranı ise yüzde 18. Kiraların ortalama metrekare bazında 8 lira olduğu ilde amortisman süresi ise 18 yıl. Bursa'da geçtiğimiz bir aylık süreçte fiyatlar en çok yüzde 3.8 ile Gemlik’te arttı. İkinci sıradaki ilçe yüzde 3.5 artışla Mudanya, üçüncü sıradaki ilçe ise yüzde 2.5 artışla Osmangazi oldu.