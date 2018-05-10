Konutta faiz indirimi müteahhitleri sevindirdi

BAŞBAKAN Binali Yıldırım'ın, bankaların konut sektörünü canlandırmak için kampanya başlatacağını açıklaması sonrasında ilk olarak Ziraat Bankası'nın konut kredisi faiz oranlarını yüzde 0.98'e indirmesi, inşaat sektöründe heyecan yarattı.Türkiye İnşaat Müteahhitleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Deniz Karataş, sektörde 3 milyondan fazla çalışan olduğunu ve sadece müteahhitliğin 250'ye yakın sektörü tetikleyen önemli bir lokomotif olduğuna dikkat çekti. Kredi faiz oranlarının yüzde 1'in altında olmasının psikolojik olarak konut alım satımını olumlu etkileyeceğini belirten Karataş, “Ziraat Bankası'nda başlatılan bu uygulamanın prosedürü, hangi şartlara bağlı olduğu ve dosya masrafları zaman içinde netleşecek ve aksaklıkların az olması durumunda özel bankalar da destek verecektir. Dolayısıyla yüzde 1 eşiğinin kalıcı hale gelmesini bekliyoruz. Umarız yönetmelikte ve uygulamada ciddi aksaklıklar ve masraflar olmaz. Zaten malzemeye gelen yüksek orandaki artış, inşaatın hammaddesi demir, beton, diğer metaller ve elektrik-enerjideki maliyet yükselişleri yüzde 75'leri bulmuştu" dedi.'DAR GELİRLİ İÇİN KONUT FIRSATI'1 Haziran'da yürürlüğe girecek otopark yasasıyla binanın her bağımsız bölüm, dairesine bir otopark yapılması zorunluluğu geldiğini de hatırlatan Karataş, “Bu da önümüzdeki süreçte ek bir maliyet doğuracaktır. Beklentimiz faiz oranlarının düşüklüğü sayesinde maliyet artışlarının kapanması ve dar gelirlinin konut sahibi olmasının önünün açılmasıdır. Bu sayede ekonomi çarkının dişlileri daha rahat dönecektir. 31 Ekim'e kadar KDV'nin yüzde 18'den 8'e düşmesi ve tapu harçlarının da yüzde 4'ten 3'e düşmesini destekleyen faiz indiriminin, başta sektörü ve dolayısıyla piyasaları canlandıracağını düşünüyorum" dedi.'CİDDİ KONUT STOĞU VAR'Faiz indirimi, KDV ve tapu harçlarının düşürülmesi gibi uygulamaların mevcut konut fiyatlarının artmasına yol açmayacağını da belirten Deniz Karataş, Antalya'dan örnek vererek, ciddi konut stoğu bulunduğunu açıkladı. Bu uygulamaların mevcut konut stoğunun eritilmesi için fırsat olduğunu belirten Karataş, “Artık günümüzde tek bir müteahhitlik firması bile Antalya'da 20 bin konutu aynı anda üretebilmektedir. Konut fiyatları, zaten maliyetlerden dolayı yeterince arttı. Faizlerin düşmesini piyasayı artırmak üzere değil, elimizdeki konut stoğunu eritmek için bir fırsat olarak değerlendirmeliyiz. Antalya'da boş durumda ciddi bir konut stoğu var. Örneğin bir arkadaşımız 80 daire yapmış, birini satabilmiş henüz" diye konuştu.

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