Konutta da 'Tanzim Satış' dönemi

Gayrimenkul sektörüne kazandırdığı güvenilir, kaliteli ve yüksek katma değer sağlayan projeleriyle fark yaratan Babacan Holding, gerçekleştirdiği kampanyalarla da sektörde ilk olmayı sürdürüyor. Holding, sektöre “Yeni nesil lüks” tanımını getirdiği, Beylikdüzü’nün en lüks projesi olarak gösterilen Babacan Palace için “Tanzim Satış Kampanyası” başlattı. Mart sonuna kadar hızlı davranan yatırımcılar, projedeki sadece 20 daire için %25 indirim sunulan kampanya aracılığıyla, konutta “Yeni nesil lüks” kavramıyla tanışacak. Mart ayı sonuna kadar sürecek tanzim satış kampanyasında 288.000 TL’lik bir daire 216.000 TL’ye düşüyor.



Mehmet Babacan:



“Yatırımcılarımızın tek yapması gereken, hızlı davranmak”



‘’Kampanya Mart ayı sonuna kadar geçerli olacak’’



Babacan Holding olarak lüksün ulaşılmaz algısını kırarak lüks rezidans konforunu çok özel fiyatlarla yatırımcılarla buluşturdukları Babacan Palace için hazırladıkları “Tanzim Satış Kampanyası” ile yine sektörde bir ilke imza attıklarını vurgulayan Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan, kampanyaya ilişkin şu bilgileri paylaştı:



“Modern mimari anlayışını günümüz teknolojisiyle buluşturduğumuz Babacan Palace, bu yönüyle “Yeni Nesil Lüks” kavramını sektörle tanıştırdığımız çok ayrıcalıklı bir proje. Projemiz, geliştirdiğimiz “Tanzim Satış Kampanyası” ile de ayrı bir ayrıcalık kazanıyor. Kampanyamızda, projemizdeki sadece 20 daire için yatırımcılarımıza yüzde 25 indirim fırsatı sunuyoruz. Kampanyadan yararlanmak isteyen yatırımcılarımızın tek yapması gereken, hızlı davranmak. Çünkü kampanyamız Mart ayı sonuna kadar geçerli olacak”



‘’288.000 TL’lk daire 216.00 TL’ye düşüyor’’



Babacan Holding CEO’su Mehmet Babacan %25’lik büyük indirimle Babacan Palace projesindeki sınırlı sayıdaki dairede son dönemin en önemli fırsatını sunduklarını söyledi:



‘’Tanzim Satış Kampanyamızın büyük ilgi görmesini bekliyoruz. Hem indirimin oranı çok yüksek hem de sınırlı sayıda daire için geçerli olacak. Deyim yerindeyse yetişen alacak. Mart ayı sonuna kadar sürecek tanzim satış kampanyasında 288.000 TL’lik bir daire 216.000 TL’ye düşüyor. Bu indirim şu anda gayrimenkul sektörü için çok iddialı bir kampanya. Hem oturum hem de yatırım düşünenler bu fırsatı kaçırmamalı.’’



5 bin metrekarelik alanda yeni nesil ayrıcalıklı hizmetler



Lüksün tanımını yeniden yaparak lüks rezidans konforunu çok özel ﬁyatlarla sunan Babacan Palace,5 bin metrekarelik alanda bir blok zemin ve 20 kattan oluşuyor. Osmanlı saraylarını andıran mimarisini modern yaşam ile buluşturan projede, yeni nesil ayrıcalıklı hizmetler de yatırımcılara sunuluyor. Resepsiyon ve kat hizmetleri, türk hamamı, sauna, buhar ve masaj odası, açık yüzme havuzu, spor salonu, playstation odası ve sinema odası gibi donatılarıyla Beylikdüzü’nün en lüks projesi olarak gösteriliyor.