Konutder: Bankalar konut faizini yüzde 1'in altına düşürmeli

İstanbul, 19 Temmuz () - Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (Konutder) Yönetim Kurulu Başkanı Altan Elmas, Haziran ayında Türkiye genelinde 119 bin 413 adet konut satışı gerçekleştiğine işaret ederek, "Vatandaş konutta harekete geçti, bankalar da faizi yüzde 1'in

altına düşürmeli" dedi.

Haziran ayı konut satışları rakamlarına ilişkin bir değerlendirme de bulunan Elmas, Haziran ayı konut satışlarındaki yükselişte, Konutder, Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER) ve İstanbul İnşaatçılar Derneği'nin (İNDER) birlikte 15 Mayıs ile 30 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilen kampanyanın etkili olduğunu söyledi ve ekledi:

· Haziran ayı konut satışlarında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 22 oranında yükseliş gözlendi .Düzenlenen kampanya ile konut alıcısı ve yatırımcıların, yüzde 0.98 faiz oranına ek olarak sunulan yüzde 5 peşinat ve yüzde 20 indirim fırsatını iyi değerlendirdi ve özellikle kredili konut satışlarında artış yaşandı.

· İpotekli satışlara bakıldığında da 47 bin 648 konut satışı ile 2017 yılının Haziran ayına göre yüzde 35 artış yaşandığını görüldü. Bir önceki Mayıs ayı ipotekli satışlarına göre, yüzde 29’luk bir artış, birinci el satışlarında da yaklaşık yüzde 3’lük bir artış gözlemlendi.

· İstanbul’da da ipotekli satışlarda bir önceki Mayıs ayı ile karşılaştırıldığında yaklaşık yüzde 28’lik bir artış, birinci elde de yaklaşık yüzde 8’lik artış gerçekleşti.

Elmas ayrıca 2018 yılında yabancıya konut satışının 2017 yılının haziran ayına göre yüzde 7 oranında artış ile 2 bin 60 adet konut satışı gerçekleştiğini ifade ederek “Yabancı yatırımcının ülkemize olan ilgisi her geçen gün artıyor. 2018 yılını rekor konut satışıyla kapatacağımızı düşünüyorum”dedi ve sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gayrimenkul sektörü olarak yeni dönemde hükümetimizden ve bakanımızdan beklentilerimiz; konut sektörüne özel 10 milyar TL’lik bir KGF paketinin ivedilikle devreye alınması, sektörün kredilendirilmesi ve menkul kıymetleştirmenin yaygınlaştırılması için Emlak Bankası’nın aktive edilmesi, 31 Ekim’de sona erecek yüzde 8 KDV teşvikinin kalıcı hale getirilmesi ya da en azından yıl sonuna kadar uzatılması, yeni inşa edilen konut veya iş yerlerinin ilk satışında tapu harcı oranının binde 1’e indirilmesi şeklinde sıralanabilir” diye ifade etti.